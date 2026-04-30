En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Papá Pitufo'
Indígenas en Bogotá
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / América de Cali pierde en su visita vs. Tigre y se complica en Copa Sudamericana

América de Cali pierde en su visita vs. Tigre y se complica en Copa Sudamericana

En la cuarta jornada del Grupo A, Tigre visitará a Macará y América irá a Perú para medirse con Alianza Atlético.

América de Cali pierde en Sudamericana
América de Cali pierde en Sudamericana //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Con los goles de Martín Garay y de Ignacio Russo, el Tigre se impuso este jueves por 2-0 ante América de Cali en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana.

Garay (m.14) y Russo (m.28) le pusieron fin a una racha del Matador de doce partidos sin ganar.

Tras este resultado, y a la espera más tarde del juego entre Macará y Alianza Atlético, se generó un triple empate con cuatro unidades entre Tigre, Macará y América de Cali, mientras que el equipo peruano suma una unidad.

Tigre vs. América de Cali.jpg
Foto: AFP

Tigre salió desde el primer minuto con vocación ofensiva y antes del cuarto de hora logró ponerse en ventaja con una buena jugada de Santiago López que llegó hasta el fondo y tiró un centro para que Garay empujara el balón a la red.

El equipo dirigido por Diego Dabove no detuvo su presión y a los 28 minutos aumentó la ventaja tras un tiro de esquina ejecutado por Ramón Arias para que Russo anotara el segundo gol.

En el complemento, el conjunto colombiano fue un poco más intenso pero no logró vulnerar la portería defendida por Felipe Zenobbio y Tigre pudo romper la racha de doce partidos (diez por torneo local y dos por Copa Sudamericana) sin triunfos.

En la cuarta jornada del Grupo A, Tigre visitará a Macará y América irá a Perú para medirse con Alianza Atlético.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

América de Cali

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad