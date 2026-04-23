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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Barcelona confirma lesión de Yamal y tiempo de recuperación, ¿alcanzará el Mundial?

Barcelona confirma lesión de Yamal y tiempo de recuperación, ¿alcanzará el Mundial?

Luego de cobrar un penal contra el Celta de Vigo, el español se arrojó al piso por una molestia muscular que lo obligó a irse directamente al vestuario y con dificultades para caminar.

Lamine Yamal con Hansi Flick
Lamine Yamal con Hansi Flick
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El barcelonista Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el FC Barcelona.

El club catalán ha informado de que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

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Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial con España. La selección española se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Lesión de Lamine Yamal
Lesión de Lamine Yamal
Foto: AFP

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

En esos partidos, el Barça sumó cinco victorias -frente al Newcastle (1-2), el Valencia (6-0), el Getafe (3-0), el Oviedo (1-3) y el Slavia Praga (2-4)- y una única derrota, contra el Sevilla (4-1).

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