¿Brasil podría ganar el Mundial 2026? Estas son las selecciones favoritas, según Neymar

El brasileño Neymar situó a Francia, España y Argentina entre los favoritos para ganar el Mundial de 2026, para el cual no descartó a su selección, pues la 'Verdeamarelha' tiene "jugadores fuertes para ser campeones", aunque admitió que les falta "organizarse".

"Francia, España y Argentina están en condiciones de ser campeones del mundo. Argentina viene con mucha confianza", dijo el delantero del Al-Hilal saudí sobre la vigente campeona en una entrevista con Romário divulgada en YouTube.

El 10 de Brasil, que acaba de recuperarse de una grave lesión en la rodilla, afirmó que está centrado en hacer una "buena temporada" hasta 2026, cuando cree que hará su "último baile" con la selección en el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

"Tenemos jugadores fuertes para ser campeones, necesitamos organizarnos. Si miras pieza por pieza, hay material. Vini (por Vinícius Júnior) hoy es uno de los mejores del mundo. Rodrygo, también", señaló en alusión a los dos delanteros brasileños del Real Madrid.

Neymar con la Selección Brasil Foto: AFP

En su opinión, la defensa también "es muy buena", con futbolistas en "grandes equipos", como Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (París Saint-Germain) y Éder Militão (Real Madrid). Asimismo, destacó el nivel de los porteros y la "creatividad" de los centrocampistas.

"Es solo organizarse correctamente y cada uno cumplir con su papel y punto", explicó Neymar, cerca de cumplir 33 años.

Brasil aún no ha garantizado su presencia en el próximo Mundial , aunque en este momento está en los puestos de clasificación directa en las eliminatorias sudamericanas: es quinta, con 18 puntos, siete menos que la selección líder, Argentina (25).

Neymar lleva más de un año casi en el dique seco. El 17 de octubre de 2023, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en el encuentro que Brasil disputó con Uruguay, en Montevideo.

Reapareció el 21 de octubre de 2024 en un partido de la Liga de Campeones asiática. Sin embargo, pocos días después, tuvo una lesión muscular que lo obligó a parar de nuevo.

Dani Alves y Neymar cuando jugaban con la Selección de Brasil Foto: AFP

Neymar tiene contrato con Al-Hilal hasta mediados de año. La prensa especula estos días sobre su salida del fútbol saudí y su posible fichaje por algún club de Estados Unidos, como el Inter de Miami, donde juegan Lionel Messi y Luis Suárez, excompañeros suyos en el F.C. Barcelona. Se habla también de su retorno a Brasil.

No obstante, el exjugador de Santos y Barcelona afirmó que "existe la posibilidad de continuar" en el Al-Hilal, aunque "en seis meses puede pasar de todo".

Sobre volver a su país, comentó que "realmente" desea regresar algún día, pero que ahora no sopesa esa posibilidad.

De hecho, confesó que no le gusta ver los partidos del Campeonato Brasileño: "Me estreso viéndolo. No es bueno para la cabeza".