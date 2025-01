Colombia y Estados Unidos acuerdan nota interpretativa sobre el TLC

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron la firma de una nota interpretativa al tratado de libre comercio que tienen ambos países desde 2012. La noticia se da justo en la última semana de la administración de Joe Biden en el poder.

La nota no necesita aprobación de ninguno de los dos congresos. Sin embargo, congresistas de ambos países habían enviado cartas a sus respectivos gobiernos, pidiendo detener la firma del acuerdo.

En Estados Unidos hay sectores que consideran que se está deteriorando el estándar de protección a los inversionistas, mientras que para los congresistas colombianos era necesario un proceso de socialización "con el tejido empresarial que podría afectarse con el cambio en las reglas de juego".

¿Qué acordaron Colombia y Estados Unidos?

La nota interpretativa tiene un total de seis páginas que interpretan algunos de los términos del tratado en capítulos sobre la protección a los inversionistas, las compensaciones en caso de expropiaciones, entre otras.

Por ejemplo, se explica que el capítulo 10 "no trata de minar la capacidad de una de las partes de tomar medidas que considere apropiadas para atender preocupaciones ambientales, incluso si aquellas medidas pueden afectar el valor de una inversión" y que "para que un reclamo por expropiación tenga éxito, el reclamante debe demostrar que la medida del Gobierno destruyó todo o virtualmente todo el valor económico de su inversión o interfirió a un nivel tal o una restricción de tal manera que se lleva la conclusión de que la propiedad ha sido tomada de su dueño".

El texto no incluye referencias a reglas de origen de los productos importados, un punto que el Gobierno colombiano quería incluir para favorecer al sector textilero en Colombia.

¿Qué dice el Gobierno colombiano?

Para el Ministerio de Comercio , "se han identificado términos que pueden llevar a malas interpretaciones de los compromisos pactados en el inicio del acuerdo, que pueden derivar en demandas frívolas o abusos por parte de inversionistas que buscan sacar partido".

Por ejemplo, asegura que si las inversiones no se ajustan a la norma del país receptor no tienen derecho a la protección.

"También defiende la soberanía de los jueces y autoridades colombianas. Se establece explícitamente que los tribunales de inversión no son una segunda instancia de las decisiones internas de cada país, con lo cual no pueden revisar el fondo de las decisiones emitidas por los jueces y autoridades nacionales, que fue justamente lo que ocurrió en el caso de Telefónica, en el marco del Acuerdo de Inversión con España", señaló la entidad.

¿Qué dice el Gobierno de los Estados Unidos?

"La decisión no modifica el TLC ni crea nuevos compromisos ni limita los existentes. Más bien, refleja la interpretación que Estados Unidos mantiene desde hace tiempo de los estándares de protección de las inversiones en virtud del TLC", señaló el Departamento de Comercio en un comunicado.

La entidad agregó que no está de acuerdo con que las corporaciones usen los acuerdos para atacar políticas laborales, sanitarias o ambientales a través de disputas con legales con los gobiernos.