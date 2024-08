Latam lanzó ‘ganga’ para volar dentro de Colombia y a Estados Unidos; tiquetes con 65% off

Latam Airlines anunció una promoción de tiquetes que ofrece descuentos de hasta el 65 % en vuelos tanto dentro de Colombia, como hacia Estados Unidos, para viajar en los meses de agosto, septiembre, octubre, y noviembre, dependiendo del destino.

Los viajeros pueden encontrar tiquetes con tarifas reducidas, disponibles hasta el 13 de agosto de 2024 o hasta agotar existencias, a través del sitio web oficial de la aerolínea.

Vuelos baratos Latam

La promoción incluye una variedad de rutas dentro de Colombia. Algunos ejemplos de estas tarifas son:



Bogotá – Santa Marta: desde 76.100 pesos por tramo.

– Santa Marta: desde 76.100 pesos por tramo. Medellín – Cartagena : desde 84.000 pesos por ida.

: desde 84.000 pesos por ida. Bogotá – Medellín: desde 95.400 pesos por ida.

Las ofertas también se extienden a destinos en Estados Unidos, con opciones que incluyen:



Bogotá – Orlando : desde 259 dólares ida y vuelta.

: desde 259 dólares ida y vuelta. Bogotá – Miami : desde 281 dólares ida y vuelta.

: desde 281 dólares ida y vuelta. Bogotá – Salt Lake City: desde 282 dólares solo ida.

– Salt Lake City: desde 282 dólares solo ida. Bogotá – Los Ángeles o Las Vegas: desde 294 dólares solo ida.

Latam ofrece más destinos que los viajeros podrán verificar en su misma página web.

La ciudad de Miami es uno de los destinos que más visitan los colombianos. Foto: AFP

Por otro lado, cabe recordar que las tarifas para vuelos dentro de Colombia están disponibles hasta el 12 de agosto de 2024 a las 23:59 horas, mientras que las ofertas hacia Estados Unidos se pueden adquirir hasta el 13 del mismo mes a la misma hora.

La tarifa en pesos para vuelos internacionales se calcula según la tasa vigente del día de la compra, lo que implica que los precios pueden variar dependiendo de las fluctuaciones del mercado cambiario.

Además, los tiquetes no son endosables y no permiten la acumulación de millas LATAM Pass. Los pasajeros que viajen a destinos como San Andrés y Leticia deben tener en cuenta que los precios no incluyen la tarjeta de ingreso a San Andrés ni la contribución por turismo a Leticia, respectivamente, las cuales se adquieren y pagan en los aeropuertos correspondientes.

Qué visitar en los destinos que ofrece Latam en EE. UU.

Algunas de las atracciones y lugares más emblemáticos que se deben visitar si viaja a alguna de las ciudades: