Centro Democrático pidió a Farc que libere a más de 2 mil menores reclutados

La representante del Centro Democrático Margarita Restrepo aseguró que la guerrilla de las Farc tiene en sus filas a más de dos mil menores de edad reclutados, esto de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa y de investigaciones de centros académicos.

Pidió que como gesto de paz a más tardar el 11 de agosto todos ellos sean liberados.

“Si no los entregan el 11 de agosto sería el primer acto de paz de las Farc, porque yo en estos mil días no he visto ni un solo acto de paz de las Farc. Y mucho me temo que si la justicia colombiana es laxa, la Corte Penal Internacional no lo va a ser y estamos documentando todo de una manera adecuada y haciéndolo llegar a las instancias pertinentes”, aseguró.

Además enfatizó en la necesidad de investigar los crímenes de naturaleza sexual contra los menores, así como de que los autores de estos delitos paguen por ello.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Empresa Colombiana de Generación y Comercialización de Energía Eléctrica, Emgesa, alcanzó utilidades netas de 192.945 millones de pesos en el primer trimestre de 2015, un 3,1 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, según su informe de resultados financieros.

-España puede ser el gran aliado de Colombia en el desarrollo de sus infraestructuras por el conocimiento y experiencia que la han posicionado como una "potencia" internacional en esta materia, manifestó en Bogotá la ministra de Fomento del país europeo, Ana Pastor.

-Desde el próximo 8 de junio en Bogotá los 48 mil usuarios del Portal Sur podrán utilizar y recargar cualquiera de las tarjetas que existen dentro del sistema, debido a la sustitución de los torniquetes ubicados en este punto.

-Un grupo de 27 exmandatarios de España y Latinoamérica difundieron la Declaración de Caracas, en la que manifiestan su "preocupación" por la situación en Venezuela e instan al gobierno de Nicolás Maduro a crear un "clima de diálogo" y a respetar "libertades y derechos fundamentales".