Christian Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido: el doctor revela el estado del jugador

El jugador danés Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo en pleno partido con su selección en el encuentro amistoso contra Ucrania y fue evacuado del terreno de juego "consciente", según informó la federación de su país.

El centrocampista, que milita en el Wolfsburgo alemán, ya había sufrido un desplome sobre el campo en 2021, en la fase final de la Eurocopa, en el compromiso ante Finlandia.

En esta ocasión, el jugador se desmayó durante el partido de preparación de la selección de Dinamarca contra Ucrania, en Odense, y que acabó suspendido. Pasada la hora de partido, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. El árbitro reclamó la presencia de los médicos.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y evacuado en camilla. Después, el partido se suspendió definitivamente, a pesar de que Christian Eriksen ya había dado síntomas de mejoría y fue retirado consciente.



El jugador "está consciente y relativamente bien, dadas las circunstancias", indicó la Federación de Dinamarca. Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa de 2021, en el partido contra Finlandia, y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. Eriksen lleva un desfibrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.

Médico de Dinamarca dice que Eriksen está bien

Jugadores preocupados por estado de Eriksen AFP

Publicidad

El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, destacó que el centrocampista Christian Eriksen, que se desplomó a la hora de juego del partido amistoso ante Ucrania, se encuentra "bien y que salió del campo por su propio pie".

El doctor destacó la respuesta del marcapasos que lleva Eriksen desde que sufrió una situación similar hace cinco años, en la Eurocopa de 2021, en el partido contra Finlandia.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía", indicó en un comunicado Boesen, quien explicó que el futbolista recuperó el conocimiento "muy rápidamente".

Publicidad

"Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él. Ahora se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué provocó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital", añade el comunicado del doctor publicado en redes sociales.

"Pero Christian se encuentra bien y me ha pedido que le dé recuerdos a todos los jugadores y les diga que está bien", insistió.

Eriksen volvió a sufrir un desmayo en pleno partido con su selección en el encuentro amistoso contra Ucrania y fue evacuado del terreno de juego "consciente".

En esta ocasión, el jugador se desplomó durante el partido de preparación de la selección de Dinamarca contra Ucrania, en Odense, y que acabó suspendido. Pasada la hora de partido, en el minuto 65, el jugador se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. El árbitro reclamó la presencia de los médicos.

El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y evacuado en camilla. Después, el partido se suspendió definitivamente, a pesar de que Christian Eriksen ya había dado síntomas de mejoría y fue retirado consciente.

Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa de 2021, en el partido contra Finlandia, y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados. Eriksen lleva un desfibrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.