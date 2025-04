¿Clasificará Bucaramanga a octavos de final de la Copa Libertadores? Ojo, esto dice la IA

El pasado martes, 1 de abril, Atlético Bucaramanga comenzó su camino en la Copa Libertadores y su primer partido dejó un sabor agridulce en los hinchas leopardos. El cuadro santandereano arrancó ganando y por un momento tuvo la serie en un 3 a 1 a favor y, aún así, no se quedó con los tres puntos y los chilenos terminaron empatando el compromiso por los errores defensivos de los dirigidos por Leonel Álvarez.

Para mucho este empate fue casi una derrota prematura de la competencia, pese que quedan aún cinco partidos en la fase de grupos delante, pero crearon la inquietud si podrá o no avanzar hasta los octavos de final. Ante esto, ChatGPT, la famosa IA de OpenAI, se arriesgó a analizar el panorama de los operados y dejó un veredicto que no le gustó al hinchas, pues aseguró que el club no avanzará de ronda y podría quedar en tercera posición del grupo.

"Correcto, según mi predicción, Atlético Bucaramanga no clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Veo más probable que termine tercero en su grupo y pase a la Copa Sudamericana", indicó.

Bucaramanga vs. Colo Colo // Foto: AFP

¿Por qué Bucaramanga no clasificará a octavos de final? Esto dijo la IA

Existen tres puntos para que el club santandereano no haga un buen papel continental, según la IA. Lo primero que dijo fue que la exigencia de los rivales son los primeros problemas ya que, tanto Racing como Colo Colo, no solo tienen grandes futbolistas, sino tienen experiencia en la competencia y aura para enfrentar este tipo instancias. Lo segundo fue la defensa, pues explicó que en su primer partido, el empate 3-3 contra Colo-Colo mostró problemas en defensa. Recibir tres goles en casa no es una buena señal en un torneo donde cada punto cuenta; por último, dijo que la poca participación del equipo en torneos internacionales lo hace un equipo débil ante sus rivales.