Clubes exigen revolcón en el fútbol colombiano por derechos de TV: "Limita la capacidad de competir"

El fútbol colombiano enfrenta un nuevo pulso por los derechos de transmisión. Ante este panorama, varios clubes del país buscan poner freno al próximo contrato de televisión.

Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Once Caldas, Independiente Medellín y Junior hicieron pública su inconformidad con el actual modelo de distribución de los derechos de transmisión y advirtieron que no cederán sus derechos de imagen hasta que exista un acuerdo sobre la forma en que se distribuirán los recursos.

La postura se conoce a pocos meses de que el contrato entre la Dimayor y Win Sports finalice el próximo 31 de diciembre. Los equipos consideran que este es el momento para abrir la discusión y buscar cambios a un sistema que, según afirman, ha frenado el crecimiento y la competitividad del campeonato.

Millonarios, Nacional y Santa Fe exigen cambiar el reparto de los derechos de transmisión

En un comunicado conjunto, los ocho clubes aseguraron que es necesario establecer un nuevo modelo para distribuir los ingresos generados por los derechos de transmisión.

Mientras esa discusión no se lleve a cabo, afirmaron que no podrán entregar sus derechos intangibles ni firmar un nuevo contrato de televisión.

De acuerdo con lo expuesto, no es posible comprometer uno de los principales activos comerciales de los clubes sin conocer previamente las reglas bajo las cuales se distribuirán los recursos económicos que genere el nuevo acuerdo.

Publicidad

Trofeo Superliga Foto: Dimayor

Clubes proponen que el reparto premie el rendimiento deportivo

La principal propuesta de estas instituciones es eliminar el modelo actual de distribución por partes iguales que hoy rige el fútbol colombiano.

Publicidad

En su lugar, proponen que se tengan en cuenta criterios como:



El rendimiento deportivo.

El nivel de inversión de cada club.

La fidelidad de los hinchas.

Los equipos sostienen que otras ligas de la región ya implementan sistemas que combinan la solidaridad entre instituciones con incentivos para quienes obtienen mejores resultados deportivos, fortaleciendo la competencia y elevando el nivel del espectáculo.

¿Qué pasará con los derechos de transmisión del fútbol colombiano?

De acuerdo con los clubes, la intención no es afectar el desarrollo normal del campeonato ni poner en riesgo la institucionalidad de la Dimayor. Por el contrario, buscan abrir una discusión técnica y participativa que, según ellos, permita construir un modelo más objetivo y equilibrado.

Ahora, la propuesta deberá ser analizada en una asamblea, teniendo en cuenta que el contrato vigente vence a finales de este año y abre la puerta para introducir cambios o adoptar un nuevo modelo de transmisión.

El debate sobre los derechos de televisión no es nuevo. Directivos de clubes como Junior, encabezados por Fuad Char, así como representantes de Millonarios, Nacional, América, Santa Fe, Medellín, Deportivo Cali y Once Caldas, han insistido desde hace tiempo en que el modelo actual limita la capacidad de competir frente a otras ligas de la Conmebol, donde los ingresos por televisión permiten conformar plantillas más fuertes y elevar el nivel del torneo.