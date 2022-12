Colombia es el país que más caro ha pagado esta guerra contra las drogas: Santos

“Colombia es el país que más caro ha pagado esta guerra, hay que cambiar el enfoque para ser más efectivos”, dijo el presidente.

Publicidad

Santos señaló que los avances en el proceso de paz y la eventual de una firma definitiva, le permitirán al país combatir de una manera más efectiva este delito.

“Yo tampoco es que crea en las Farc, este proceso sí me ha demostrado que las Farc tienen intenciones genuinas de llegar a la paz. Digamos que no nos ayuden, que no se conviertan en aliados, pero el solo hecho de que no sigan defendiendo los cultivos militarmente es un paso fundamental”, agregó el mandatario.

Publicidad

“Parte del fracaso se debe a que en esas zonas llegamos con el Ejército, los erradicadores, pero tenemos que retirarnos y ese vacío lo llena las Farc, ahora el Estado va a poder ir y quedarse” continuó. (Lea también: Las cuatro propuestas de Colombia en la cumbre sobre drogas de la ONU ).

Publicidad

Sobre la renuncia de maría Lorena Gutiérrez, ministra de la Presidencia, aseguró que hay funcionarios que cumplen ciclos y que es necesario realizar cambios en momentos en los que se aproxima la firma de la paz.

Del tema San Andrés, reiteró que su Gobierno es el que más ha invertido en esa región y aseguró que en La Guajira ha sucedido lo mismo.

Publicidad

“Las inversiones de este Gobierno no tienen precedentes, nunca antes un Gobierno ha invertido tanto en San Andrés en acueductos, en vías. El tema del agua tiene que ver con el fenómeno de El Niño, estamos tomando las medidas, llevando buques y poniendo plantas desalinizadores; en La Guajira hemos hecho muchísimas inversiones (…) el Gobierno está respondiendo con mucha más inversión social, primera vez que un gobierno invierte en acueductos”, concluyó Santos.