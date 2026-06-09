Colombia hace historia y conquista la Liga de Naciones femenina //

Colombia se coronó este martes campeón de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica al vencer 4-3 a Paraguay, en un intenso duelo disputado en Asunción.

Las cafeteras se habían clasificado anticipadamente junto a Argentina al Mundial de Brasil 2027 y este martes celebraron por partida doble con el título.

Ana María Guzmán, autora del gol del campeonato para Colombia, dijo que la clave del título de la selección Colombia fue "la fe, el creer".

"Nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años con este objetivo. Lo soñamos desde chiquitas", dijo Guzmán visiblemente emocionada.



Con un gol agónico de Florencia Bonsegundo(90'), Argentino se llevó la victoria en Quito por 1-0, pero no le alcanzó para levantar la copa del torneo.

El triunfo de Colombia benefició a las ecuatorianas, que quedaron cuartas en la clasificación y obtuvieron junto a Venezuela el boleto al repechaje.

Lluvia de goles

Colombia se enfrentó a una aguerrida Paraguay que desplegó todas sus armas desde el inicio del partido.

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Una falta de la portera colombiana Katherine Tapia sobre Rebeca Fernández terminó con un tiro penal a favor de la guaraníes. Dulce Martínez convirtió el primer tanto en el minuto 3'.

Las cafeteras no demoraron en responder. Un rebote en el área y un toque de la defensa Guzmán en el 7' igualaron el marcador 1-1.

Dos minutos después, en el 9', un cabezazo de la joven Claudia Martínez puso en ventaja a las paraguayas en el estadio Defensores del chaco.

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Colombia, experta en darle la vuelta al marcador, volvió al ataque en el 44'. Un remate de larga distancia de Marcela Restrepo se encajó en la red.

No hubo tiempo para festejos colombianos. Paraguay no perdonó y al siguiente minuto Lice Chamorro con un tiro a la esquina del arco anotó el tercero de Paraguay.

En la segunda parte del encuentro, Linda Caicedo en el 60' igualó el marcador 3-3. y Guzmán le dio el título a las cafeteras en el 89'.