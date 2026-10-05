Colombia vs. Perú: ¿a qué hora juega la selección y dónde ver en vivo?

Tras el empate contra México (1-1) y la derrota con Paraguay (1-0), la Selección Colombia afrontará su tercer y último de preparación este martes, 6 de octubre, enfrentando a Perú. Un duelo que será una oportunidad para que el argentino pruebe caras nuevas en este proceso.

Aunque el inicio de este nuevo ciclo no ha dejado las mejores sensaciones, Lorenzo confía que este partido sea la oportunidad de demostrar la capacidad de la nueva era de futbolistas que defenderán los colores de la Tricolor.

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"Estamos en construcción, las conclusiones las vamos a ir sacando a medida que pase el tiempo, que veamos bien, pero creo que hay cosas buenas para destacar más allá que reconozco que el equipo no jugó bien”, dijo.

¿A qué hora juega Colombia mañana vs. Perú?

La Selección Colombia y Perú se enfrentarán este martes, 6 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche desde el UN Stadium en Miami, Estados Unidos. El último partido de la Tricolor en esta fecha FIFA.



¿Dónde ver EN VIVO, online y gratis el duelo Colombia vs. Perú?

Existen tres maneras de ver este duelo de la Tricolor totalmente gratis y online; primero de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que a través del canal de YouTube y la señal 89.9 FM, tendrá todas las emociones del duelo EN VIVO.

Por otro lado, Caracol TV y Ditu tendrán todo el partido EN VIVO, online y gratis a través de la página web oficial o la app.

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Posibles alineaciones de Colombia y Perú mañana