Conmebol da los tres puntos al Flamengo tras incidentes en partido de Libertadores ante Medellín

La Conmebol otorgó este jueves los tres puntos al Flamengo en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Independiente Medellín, que fue cancelado hace dos semanas debido a incidentes de hinchas del cuadro colombiano en las tribunas.

Con la decisión, el club más popular de Brasil, ya clasificado a octavos de final, se hace inalcanzable en la punta del Grupo A con 13 puntos.

El DIM, en tanto, es segundo con siete, a falta de un partido para el final de la ronda. Le siguen Estudiantes de La Plata con seis y el eliminado Cusco con uno.

La unidad disciplinaria de la Conmebol dio un marcador 3-0 a favor del Fla en el juego que se disputaba en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, el 7 de mayo, y que fue cancelado recién iniciada la contienda.



El duelo por la cuarta fecha del Grupo A fue suspendido a los pocos minutos de juego, después de que el árbitro venezolano Jesús Valenzuela ordenara a los jugadores abandonar el campo por una cortina de humo provocada por la barrabrava del club anfitrión.

Los fanáticos protestaban contra la dirigencia del equipo. Después de unos 50 minutos las autoridades ordenaron en los altavoces la evacuación de los espectadores y el partido fue cancelado oficialmente.

Aparte de perder 3-0 en el escritorio, el Medellín fue sancionado con multas de casi 120.000 dólares y no podrá jugar con hinchas sus próximos cinco partidos de local en competiciones de la Conmebol.

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Tampoco podrá tener aficionados en los siguientes dos juegos que dispute como visitante en certámenes sudamericanos, aunque ya pagó una de las fechas de castigo.

Los montos de las multas serán debitados "automáticamente del importe a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio", indicó el organismo en un comunicado.

Contra estas decisiones cabe un recurso ante la Comisión de Apelación de la Conmebol, que advirtió al conjunto colombiano de nuevas sanciones en caso de reincidencia.

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El Medellín buscará el pase a octavos la próxima semana cuando visite a Estudiantes en Argentina, mientras que el Fla recibirá a Cusco en un juego sin relevancia para la tabla de clasificación.