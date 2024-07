Rompió en llanto: las emotivas palabras de James Rodríguez por la clasificación

No hay palabras para describir lo que siente llegar a una final con la Selección Colombia,algo que el plantel de Néstor Lorenzo tiene bastante claro en su entrega en el terreno de juego. El capitán del cuadro tricolor, James Rodríguez, es una de esas piezas claves que han llevado al equipo a un siguiente nivel en esta competencia.

Por supuesto, la emoción de tener que enfrentar a Argentina en una final es gigante. Por eso, luego de la clasificación de Colombia vs. Uruguay, el '10' no pudo ocultar sus sentimientos y al responder lo que significaba darle una alegría tan grande al país, no pudo responder y rompió en llanto de la emoción.

"El partido se puso muy complicado ante un rival duro. Una merecida final (...) Para mí, llevo casi 13 años aquí queriendo esto. Estamos felices", dijo y cortó la conversación en medio de lágrimas.

"Llevo 13 años aquí queriendo esto". James Rodríguez no pudo continuar la entrevista porque se emocionó.pic.twitter.com/vnpQURNz8Z — VarskySports (@VarskySports) July 11, 2024

No por nada Conmebol y medios internacional han posicionado al cucuteño como el mejor de la Copa América 2024. Su liderazgo llevó a Colombia hasta una final luego de 23 y su 3 en toda la historia de toda la competencia.

Aquel futbolista que enamoró al mundo en el Mundial 2014 por su talento liderando a la Selección Colombia, parece estar de regreso para soñar con su primer título con la camiseta cafetera, algo que, según él, ha sido el sueño desde el primer minuto en que se puso la tricolor como profesional.

La cita que tendrán Colombia y James el próximo domingo será histórica. Al frente estará Argentina, la actual campeona del mundo, que buscará repetir título para despedir por lo grande a Lionel Messi, quien estaría disputando su último certamen con la albiceleste.

Será el talento del futbolista que un día fue el ‘10’ del Real Madrid el que le permita soñar a todo un país.