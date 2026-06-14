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Alemania vs. Curazao EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial 2026

El primer partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA se disputa en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos.

Alemania vs. Curazao: partido del Mundial
Alemania vs. Curazao: partido del Mundial
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

El Mundial ya vive su cuarto día y, luego de los partidos disputados el pasado sábado 13 de junio, quedó definida la primera fecha de tres grupos, correspondientes a las zonas B, C y D, que ya comienzan a perfilar el futuro de estos sectores en la justa mundialista.

En el Grupo B, Catar y Suiza igualaron 1-1, un resultado que deja a todos los integrantes de la zona empatados con un punto tras la primera jornada. Por su parte, el Grupo C vivió el debut de Brasil, que no pasó del empate 1-1 frente a Marruecos. En esa misma zona, Escocia sufrió, pero consiguió una victoria clave por 1-0 ante Haití, asumiendo así el liderato en solitario de su sector con tres unidades.

La gran sorpresa de la jornada ocurrió en el Grupo D, donde Australia rompió todos los pronósticos al derrotar 2-0 a Turquía. De esta manera, el conjunto australiano se instaló en la cima de su zona junto a Estados Unidos, ambos con tres puntos, dejando a turcos y paraguayos en el fondo de la clasificación sin unidades en un arranque mundialista bastante competitivo.

Hora y dónde ver Alemania vs. Curazao

Alemania debutará ante Curazao en el Estadio NRG de Houston, Estados Unidos, un partido que comenzará a perfilar el futuro del Grupo E, zona que también comparten Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania enfrentará a Curazao desde las 12:00 del mediodía y el encuentro se podrá seguir EN VIVO a través de bluradio.com y por medio del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio en YouTube.

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Cuándo vuelven a jugar Alemania y Curazao

Luego de este compromiso, Alemania se enfrentará a Costa de Marfil el próximo sábado 20 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Ecuador el jueves 25, desde las 3:00 de la tarde.

Por su parte, Curazao se medirá con Ecuador el sábado 20 de junio desde las 7:00 p. m. y concluirá la fase de grupos ante Costa de Marfil el jueves 25 de junio, también desde las 3:00 de la tarde.

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