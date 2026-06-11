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Corea del Sur vs. República Checa EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial de la FIFA

El segundo partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA se disputa en el estadio Guadalajara en México tras la victoria de la selección azteca en la capital.

Por: Jose VillanuevaPeriodista digital 
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Corea del Sur vs. República Checa.jpg

Guadalajara se prepara para el segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA, que será entre Corea del Sur y República Checa para darle cierre a la primera fecha del Grupo A de la competencia.

Los focos se encuentran sobre la selección asiática y su capitán, Heung-min Son, que liderará a un equipo hambriento de dar la sorpresa en la competencia. Pero al frente un equipo que dejó atrás a grandes planteles, entre esos, a Dinamarca.

¿A qué hora juega Corea del Sur HOY vs. República Checa?

Este duelo se encuentra programado para este 11 de junio a partir de las 9:00 de la noche (hora colombiana), que contará con la transmisión EN VIVO, online y gratis del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.

Jose Villanueva
Periodista digital
Actualizado 11 de jun, 2026
REFRESCAR
  • 07:26 p. m.
    Corea del Sur aspira al liderato del grupo A

    Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, afirmó este miércoles que su equipo aspira terminar en el primer lugar del grupo A del Mundial, a pesar de que México es el favorito.

    "México es una potencia muy fuerte, además, son el equipo local, con lo que tienen esa ventaja como nosotros lo experimentamos en el Mundial de 2002. Nuestro rol es sumar con resultados positivos, para pasar la ronda en una posición alta", aseguró.

    Myung-bo habló en la previa del partido que sostendrá este jueves ante República Checa, en su debut en la Copa del Mundo, en juego que se realizará en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al occidente de México.

    El estratega recordó el cuarto lugar que ocupó el seleccionado asiático en el 2002, cuando fueron sede de la justa junto con Japón.

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