Corea del Sur vs. República Checa EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial de la FIFA

Guadalajara se prepara para el segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA, que será entre Corea del Sur y República Checa para darle cierre a la primera fecha del Grupo A de la competencia.

Los focos se encuentran sobre la selección asiática y su capitán, Heung-min Son, que liderará a un equipo hambriento de dar la sorpresa en la competencia. Pero al frente un equipo que dejó atrás a grandes planteles, entre esos, a Dinamarca.

¿A qué hora juega Corea del Sur HOY vs. República Checa?

Este duelo se encuentra programado para este 11 de junio a partir de las 9:00 de la noche (hora colombiana), que contará con la transmisión EN VIVO, online y gratis del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.