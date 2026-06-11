Corea del Sur vs. República Checa EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial de la FIFA

Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, afirmó este miércoles que su equipo aspira terminar en el primer lugar del grupo A del Mundial, a pesar de que México es el favorito.
"México es una potencia muy fuerte, además, son el equipo local, con lo que tienen esa ventaja como nosotros lo experimentamos en el Mundial de 2002. Nuestro rol es sumar con resultados positivos, para pasar la ronda en una posición alta", aseguró.
Myung-bo habló en la previa del partido que sostendrá este jueves ante República Checa, en su debut en la Copa del Mundo, en juego que se realizará en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, al occidente de México.
El estratega recordó el cuarto lugar que ocupó el seleccionado asiático en el 2002, cuando fueron sede de la justa junto con Japón.