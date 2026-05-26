¿Cuáles serán los campamentos de cada selección en el Mundial 2026? Colombia entrenará en México

La FIFA confirmó las instalaciones de entrenamiento y ciudades base que utilizarán las selecciones participantes durante el Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que será el primero de la historia con 48 equipos.

Entre las selecciones que ya definieron sede aparece Colombia, que tendrá como centro de operaciones la ciudad de Guadalajara, en México, donde entrenará en la academia del Atlas FC.

El listado divulgado por la FIFA incluye universidades, complejos deportivos y centros de entrenamiento de clubes profesionales distribuidos en Norteamérica. Estados Unidos concentrará la mayoría de las delegaciones, aunque México y Canadá también albergarán selecciones durante la fase de grupos.

Sedes y centros de entrenamiento de las selecciones para el Mundial 2026

Argelia: Kansas City – Universidad de Kansas. Argentina: Kansas City – Centro de entrenamiento del Sporting KC. Australia: Bahía de San Francisco – instalaciones de entrenamiento del Oakland Roots & Soul. Austria: Goleta – Harder Stadium de la UC Santa Bárbara. Bélgica: Renton – centro de rendimiento y sede del Seattle Sounders FC. Bosnia y Herzegovina: Sandy – estadio RSL. Brasil: Nueva York/Nueva Jersey – instalaciones de entrenamiento de Columbia Park. Canadá: Vancouver – National Soccer Development Centre. Costa de Marfil: Filadelfia – Philadelphia Union. República Democrática del Congo: Houston – Houston Training Centre. Colombia: Guadalajara – Academia del Atlas FC. Cabo Verde: Tampa – Waters Sportsplex. Croacia: Alexandria – Instituto Episcopal. Curazao: Boca Ratón – Universidad Atlántica de Florida. Chequia: Dallas – Mansfield Multipurpose Stadium. Ecuador: Columbus – centro de rendimiento del Columbus Crew. Egipto: Spokane – Universidad Gonzaga. Inglaterra: Kansas City – Swope Soccer Village. España: Chattanooga – Escuela Baylor. Francia: Boston – Universidad Bentley. Alemania: Winston-Salem – Universidad Wake Forest. Ghana: Boston – Universidad Bryant. Haití: Nueva York/Nueva Jersey – Universidad Stockton. Irán: Tijuana – Centro Xoloitzcuintle. Irak: Greenbrier County – The Greenbrier Sports Performance Centre. Jordania: Portland – Universidad de Portland. Japón: Nashville – Nashville SC. Corea del Sur: Guadalajara – Chivas Verde Valle. Arabia Saudí: Austin – estadio del Austin FC. Marruecos: Nueva York/Nueva Jersey – The Pingry School. México: Ciudad de México – Centro de Alto Rendimiento (CAR). Países Bajos: Kansas City – instalación de entrenamiento del KC Current. Noruega: Greensboro – UNC Greensboro. Nueva Zelanda: San Diego – estadio Torero de la Universidad de San Diego. Panamá: New Tecumseth – Nottawasaga Training Site. Paraguay: Bahía de San Francisco – Spartan Soccer Complex. Portugal: Palm Beach Gardens – Gardens North County District Park. Catar: Santa Bárbara – Westmont College. Sudáfrica: Pachuca – CF Pachuca Universidad del Fútbol. Escocia: Charlotte – Charlotte FC. Senegal: Nueva York/Nueva Jersey – Rutgers University. Suiza: San Diego – SDJA. Suecia: Dallas – estadio del Dallas FC. Túnez: Monterrey – centro de entrenamiento del Rayados. Turquía: Mesa – Arizona Athletic Grounds. Uruguay: Cancún – Mayakoba Training Center Cancún. Estados Unidos: Irvine – complejo deportivo Great Park. Uzbekistán: Atlanta – centro de entrenamiento del Atlanta United.

Colombia eligió Guadalajara como base de operaciones

La Selección Colombia aparece entre las siete federaciones que estarán concentradas en México durante el campeonato. La elección de Guadalajara responde a factores deportivos, logísticos y de infraestructura, ya que la ciudad cuenta con tradición futbolera, conectividad aérea y cercanía con varias sedes mundialistas.



Además de Colombia, México recibirá a Corea del Sur, Irán, Sudáfrica, Túnez y Uruguay como parte de las selecciones que instalarán allí sus centros de trabajo.

Estados Unidos concentrará la mayoría de selecciones

De acuerdo con la FIFA, 39 de las 48 selecciones participantes tendrán su base en territorio estadounidense. Ciudades como Kansas City, Nueva York/Nueva Jersey y Boston aparecen entre las más utilizadas por las federaciones.

Kansas City será una de las principales sedes operativas al recibir a Argentina, Inglaterra, Argelia y Países Bajos. Mientras tanto, Nueva York/Nueva Jersey albergará a Brasil, Haití, Marruecos y Senegal.

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El Mundial de 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio y marcará la primera edición organizada conjuntamente por tres países.