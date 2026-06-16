El futbolista de Uzbekistán que cuesta más que cualquiera de Colombia, a excepción de Luis Díaz

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial este miércoles cuando enfrente a Uzbekistán, selección que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

La expectativa es alta para el estreno de la Tricolor en la cita orbital. Colombia regresa a un Mundial con la misión de pelear por los puestos de privilegio, liderada por James Rodríguez y Luis Díaz.

¿Cuál es el jugador más importante de Uzbekistán?

Pero si Colombia cuenta con figuras reconocidas en las principales ligas del mundo, ¿quién es el jugador más importante de Uzbekistán? La respuesta apunta a un nombre: Abdukodir Khusanov. El defensor del Manchester City se ha convertido en el rostro más visible del fútbol uzbeko y en la principal esperanza de una selección que sueña con sorprender en su debut mundialista.



Selección Colombia // Foto. AFP

Khusanov, valorado en 50 millones de euros por el portal transfermarkt, inició su formación en las categorías juveniles del Bunyodkor, uno de los clubes más importantes de Uzbekistán, antes de dar el salto al fútbol profesional en Bielorrusia.

Su primera experiencia internacional llegó en el Energetik-BGU Minsk. Allí llamó la atención de varios clubes europeos gracias a sus condiciones físicas. Su progresión le permitió llegar posteriormente al Lens de Francia, donde encontró el escenario ideal para consolidarse y exhibir su talento en una de las ligas más competitivas de Europa.

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Las actuaciones del zaguero en el fútbol francés despertaron el interés de Pep Guardiola, que decidió incorporarlo al Manchester City. La operación lo convirtió en el futbolista uzbeko más caro de la historia y ratificó su condición como la gran referencia de una selección que afronta su primera participación en una Copa del Mundo.

Selección Colombia // Foto: AFP

Ahora, con experiencia en Inglaterra, Francia y Bielorrusia, Abdukodir Khusanov llega al Mundial como el líder de la defensa uzbeka y como uno de los hombres a los que Colombia deberá prestar mayor atención, especialmente el ataque colombiano, comandado por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, llamados a liderar el equipo cafetero en el estreno mundialista.

El partido entre Colombia y Uzbekistán se disputará este miércoles a las 9:00 de la noche y marcará el inicio del recorrido de ambas selecciones en el torneo.