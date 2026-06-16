En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / El futbolista de Uzbekistán que cuesta más que cualquiera de Colombia, a excepción de Luis Díaz

El futbolista de Uzbekistán que cuesta más que cualquiera de Colombia, a excepción de Luis Díaz

Colombia debuta este miércoles en el Mundial ante una selección desconocida para muchos aficionados, pero que quiere convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Uzbekistán Selección.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial este miércoles cuando enfrente a Uzbekistán, selección que disputará por primera vez una Copa del Mundo.

La expectativa es alta para el estreno de la Tricolor en la cita orbital. Colombia regresa a un Mundial con la misión de pelear por los puestos de privilegio, liderada por James Rodríguez y Luis Díaz.

¿Cuál es el jugador más importante de Uzbekistán?

Pero si Colombia cuenta con figuras reconocidas en las principales ligas del mundo, ¿quién es el jugador más importante de Uzbekistán? La respuesta apunta a un nombre: Abdukodir Khusanov. El defensor del Manchester City se ha convertido en el rostro más visible del fútbol uzbeko y en la principal esperanza de una selección que sueña con sorprender en su debut mundialista.

Selección Colombia (2).jpg
Selección Colombia //
Foto. AFP

Khusanov, valorado en 50 millones de euros por el portal transfermarkt, inició su formación en las categorías juveniles del Bunyodkor, uno de los clubes más importantes de Uzbekistán, antes de dar el salto al fútbol profesional en Bielorrusia.

Su primera experiencia internacional llegó en el Energetik-BGU Minsk. Allí llamó la atención de varios clubes europeos gracias a sus condiciones físicas. Su progresión le permitió llegar posteriormente al Lens de Francia, donde encontró el escenario ideal para consolidarse y exhibir su talento en una de las ligas más competitivas de Europa.

Publicidad

Las actuaciones del zaguero en el fútbol francés despertaron el interés de Pep Guardiola, que decidió incorporarlo al Manchester City. La operación lo convirtió en el futbolista uzbeko más caro de la historia y ratificó su condición como la gran referencia de una selección que afronta su primera participación en una Copa del Mundo.

Selección Colombia
Selección Colombia //
Foto: AFP

Ahora, con experiencia en Inglaterra, Francia y Bielorrusia, Abdukodir Khusanov llega al Mundial como el líder de la defensa uzbeka y como uno de los hombres a los que Colombia deberá prestar mayor atención, especialmente el ataque colombiano, comandado por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, llamados a liderar el equipo cafetero en el estreno mundialista.

El partido entre Colombia y Uzbekistán se disputará este miércoles a las 9:00 de la noche y marcará el inicio del recorrido de ambas selecciones en el torneo.

Puedes leer:

Neymar volvió a jugar con Santos
Copa Mundial de la FIFA 2026

Neymar, goleador fuera de la cancha, será padre por quinta vez: "Voy a enloquecer"

Francia y Argentina en el Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026

Argentina y Francia, en alerta después de tropiezo mundialista de España: ¿listas para debutar?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Copa Mundial de la FIFA

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad