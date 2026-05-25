España anunció su lista al Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

Luis de la Fuente develó los 26 jugadores españoles que viajarán con la Selección de España al Mundial. En la convocatoria llamó la atención que el entrenador no incluyó a ningún jugador del Real Madrid. Dentro de la lista sobresalen nombres como Lamine Yamal y Nico Williams. Así mismo, la Real Federación Española de Fútbol presentó a los escogidos por medio de un video que ha causado sensación en redes sociales y en el que el rey Felipe VI aparece como maestro de ceremonias.

Lamine Yamal encabeza los convocados a la selección de España

En rueda de prensa, a De la Fuente le preguntaron por qué no había incluido a ningún jugador del Real Madrid y respondió: “No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española”.

De la Fuente también se mostró optimista sobre la evolución de varios jugadores que acaban de salir de lesión o se encuentran en recuperación, como Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino.



“Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer partido”, afirmó De la Fuente, tras dar a conocer la lista en un video narrado por el rey Felipe VI.

El seleccionador español explicó que los servicios médicos de la selección están completamente coordinados con los de los clubes para hacer seguimiento a los jugadores con molestias físicas. Lamine Yamal se perdió los últimos partidos de la temporada tras sufrir una lesión muscular, al igual que Nico Williams, mientras que Mikel Merino ya superó una fractura por estrés en el pie derecho. El centrocampista español del Arsenal aseguró la semana pasada que “lo del pie está olvidado”. “En la concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la federación”, insistió De la Fuente.

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España quedó ubicada en el grupo H e iniciará su recorrido mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde. Luego jugará el 21 de junio contra Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Uruguay. La Roja aspira a mejorar sus actuaciones de los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que fue eliminada en octavos de final.

Estos son los jugadores seleccionados

