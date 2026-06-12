Estados Unidos vs. Paraguay, EN VIVO por el Mundial 2026: goles y minuto a minuto

Este viernes, 12 de junio, se enfrentará Estados Unidos vs. Paraguay con un examen que promete mucho más de lo que indican los pronósticos. En el Estadio de Los Ángeles, uno de los tres países anfitriones recibirá a Paraguay en el arranque del Grupo D, en un duelo que enfrenta la ambición del proyecto liderado por Mauricio Pochettino con el regreso mundialista de una Albirroja que vuelve al máximo escenario después de 16 años.

La selección paraguaya regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010, pero lo hace con incertidumbre alrededor de su principal figura.

Julio Enciso, una de las grandes esperanzas ofensivas del equipo, continúa siendo duda para el debut tras la lesión muscular sufrida el pasado 5 de junio durante un amistoso frente a Nicaragua.

'La Joya' padeció una rotura fibrilar en el muslo derecho, una molestia que ya arrastraba desde el calentamiento y que terminó agravándose después de recibir un fuerte golpe. Desde la llegada de la delegación a Santa Clara, California, el atacante ha trabajado apartado del grupo y su presencia dependerá de su evolución en las horas previas al compromiso.

Ante ese panorama, Gustavo Alfaro deberá sostener la estructura del equipo sobre la experiencia y el liderazgo de Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja y referente defensivo del Palmeiras.

Mientras Paraguay apuesta por el orden y la disciplina táctica, Estados Unidos intentará convertir la presión de jugar en casa en una ventaja competitiva.

El proyecto encabezado por Mauricio Pochettino afronta su primera gran prueba en una Copa del Mundo. El técnico argentino tendrá a disposición una generación considerada entre las más talentosas en la historia reciente del fútbol estadounidense.

Christian Pulisic, capitán del equipo y figura del AC Milan, liderará el ataque de las Barras y las Estrellas. A su alrededor aparecen nombres como Weston McKennie, mediocampista de la Juventus y uno de los motores del equipo; Timothy Weah, Giovanni Reyna y el delantero Folarin Balogun.

Sin embargo, no todo son certezas para el anfitrión. La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por la fragilidad mostrada en defensa y la limitada profundidad de algunas posiciones, aspectos que podrían ser aprovechados por un rival acostumbrado a competir desde la intensidad.

Gustavo Alfaro y Mauricio Pochettino, ambos argentinos, protagonizarán un interesante enfrentamiento estratégico en el debut mundialista.

Paraguay buscará imponer un juego directo, explotando la velocidad de Miguel Almirón y la capacidad de definición de Antonio Sanabria. Además, la recuperación de balón y las transiciones rápidas serán fundamentales para sorprender a una selección estadounidense que intentará monopolizar la posesión.

Por su parte, Estados Unidos apostará por el control del ritmo del encuentro, la movilidad de sus atacantes y la capacidad de McKennie y Tyler Adams para equilibrar el mediocampo.

Con Australia y Turquía como siguientes desafíos, los tres puntos en Los Ángeles adquieren un valor enorme para dos selecciones que aspiran a avanzar a los octavos de final.