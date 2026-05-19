Estos son los convocados de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026

Falta poco para la Copa Mundial de la FIFA y las selecciones comienzan a dar sus listas de convocados, entre esas, la República del Congo que comparte grupo con la Selección Colombia, uno de los rivales a los que Néstor Lorenzo tendrá que prestarla atención.

El futbolista más conocido de este equipo es Aaron Wan-Bissak, que milita en el Arsenal de Mikel Arteta. El lateral ha sido clave en los 'gunners' y conocido por su fortaleza para atacar y defender al tiempo, en especial en duelos cruciales de la Premier League.

Congo enfrentará a la Selección Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Este duelo se encuentra programado para el 23 de junio a las 9:00 de la noche (hora colombiana).

Lista de convocados de República del Congo para el Mundial 2026