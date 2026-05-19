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Estos son los convocados de RD Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026

Congo enfrentará a la Selección Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA.

República Democrática del Congo consiguió su boleto al Mundial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Falta poco para la Copa Mundial de la FIFA y las selecciones comienzan a dar sus listas de convocados, entre esas, la República del Congo que comparte grupo con la Selección Colombia, uno de los rivales a los que Néstor Lorenzo tendrá que prestarla atención.

El futbolista más conocido de este equipo es Aaron Wan-Bissak, que milita en el Arsenal de Mikel Arteta. El lateral ha sido clave en los 'gunners' y conocido por su fortaleza para atacar y defender al tiempo, en especial en duelos cruciales de la Premier League.

Congo enfrentará a la Selección Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Este duelo se encuentra programado para el 23 de junio a las 9:00 de la noche (hora colombiana).

Lista de convocados de República del Congo para el Mundial 2026

  • Arqueros: Timothy Fayulu, Lionel Mpasi y Matthieu Epolo
  • Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Dylan Batubinsika
  • Mediocampistas: Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Nathanael Mbuku, Brian Cipenga, Theo Bongonda y Gael Kakuta
  • Delanteros: Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza y Yoane Wissa.

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