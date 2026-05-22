FIFA anuncia novedades para fortalecer la experiencia del Mundial 2026 en Sudamérica

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA anunció una nueva alianza regional para Sudamérica y Europa con el objetivo de fortalecer la experiencia de los aficionados durante el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Como parte de esta estrategia, Betano fue presentada como Promotor Oficial Regional de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en ambos continentes. Se trata de la tercera colaboración entre la compañía y la FIFA, tras su participación en la Copa Mundial de Catar 2022 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

La edición de 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al contar por primera vez con 48 selecciones nacionales, ampliando el alcance del torneo y consolidándolo como uno de los eventos deportivos con mayor audiencia a nivel global.

Romy Gai, director de Negocios de la FIFA, destacó la continuidad de la relación entre ambas organizaciones y resaltó el trabajo realizado en iniciativas dirigidas a los aficionados. “Desde que nos asociamos por primera vez, hace cuatro años, hemos constatado su firme compromiso con la integridad deportiva, acercando a los fanáticos del fútbol a nuestro deporte y encontrando nuevas formas de entretenerlos”, afirmó.

De acuerdo con lo anunciado, la alianza contempla el desarrollo de activaciones físicas y digitales para acompañar la experiencia mundialista en Europa y Sudamérica, además de herramientas orientadas al juego responsable para los usuarios de la plataforma.



Por su parte, George Daskalakis, cofundador y CEO de Kaizen Gaming, señaló que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad para conectar con millones de aficionados alrededor del mundo. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa el punto de encuentro más importante entre deporte y entretenimiento, con el potencial de llegar a miles de millones de personas”, indicó.

Con la cuenta regresiva en marcha para el partido inaugural en Ciudad de México, la FIFA continúa sumando iniciativas y alianzas de cara a una edición que promete ser la más grande en la historia de los Mundiales.