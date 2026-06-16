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Messi a un gol de romper el récord de máximo goleador en Mundiales: se sienta en el trono con Klose

Lionel Messi en la cima de los máximos goleadores del Mundial, superando a Mbappé que hoy marcó dos goles.

Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Argentina enfrentó este martes 16 de junio a Argelia en lo que significó el primer duelo del Grupo J, y donde Lionel Messi, que disputa su sexto Mundial, brilló al anotar un hack trick ante Argelia, abriendo el marcador luego de que se anularan dos goles, uno para cada selección.

Messi, como suele hacerlo, siendo el conductor de la 'albiceleste', le dio la victoria a su selección y se acerca a hacer historia en el fútbol mundial, especialmente después de la final de Qatar 2022, donde anotó dos tantos que sirvieron para coronarse campeón frente a Francia.

Ahora, en su debut en el Mundial 2026, Messi marcó al minuto 17, repitió la dosis al minuto 60 y selló la victoria al 76' frente a la escuadra argelina, alcanzando en goles a Miroslav Klose, quien hasta ahora era el máximo anotador en la historia de los Mundiales. Pero no solo eso, sino que también superó en goles al francés Kylian Mbappé, quien este mismo día, en el encuentro de Francia ante Senegal, marcó un doblete y llegó a 14 anotaciones en Copas del Mundo.

Mbappé y Messi son los únicos jugadores de ese grupo histórico que continúan en actividad y que todavía tienen la posibilidad de superar la marca de Klose, que acumula 16 goles. Ante este panorama, la figura argentina quedó a un solo gol de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Mácimos goleadores en la historia de los Mundiales

  1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
  2. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018,2022 y 2026)
  3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
  4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
  5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
  6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
  7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
  8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
  9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).
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