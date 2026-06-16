Messi lidera goleada de Argentina y perfila a la albiceleste como candidata al Mundial

Cero sorpresas en el debut de la selección de Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este martes. La albiceleste demostró por qué conquistó el mundo hace 4 años y reafirmó vs. Argelia (3-0) su objetivo: volver a conquistar la gloria en esta edición que significará la última competencia de Messi con su país.

Por eso, fue el propio '10' el que salió al campo con la actitud de conquistar nuevamente la copa. Con 38 años, corrió y demostró su calidad como si tuviera nuevamente 18 y lideró a su equipo a una nueva goleada en un Mundial ante una Argelia que solo asustó en los primeros 15 minutos del partidos.

El exFC Barcelona demostró por qué es uno de los mejores del mundo y fue la estrella de la noche de principio a fin. El rosarino advirtió en los primeros minutos con un gol anulado y pasó un susto al 9' cuando Argelia anotó, pero el VAR informó que estaba en fuera de lugar.

Lionel Messi, goleador de la Selección de Argentina AFP

La magia del '10' apareció al 17' con un auténtico golazo desde fuera del área, imposible de atajar para el portero rival. De ahí, el futbolista se hizo dueño de la pelota y Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Mac Allister y Thiago Almada se pusieron de acuerdo para cambiar la estrategia: toda las pelotas al capitán que él resolvería el partido.



Jugada que les salió bien a los dirigidos por Lionel Scaloni, que disfrutaron de otra noche mágica de Messi en una Copa Mundial de la FIFA. El '10' anotó los siguientes dos goles, ambos en la segunda parte (60' y 76') y se robó las miradas del mundo, aplaudido nuevamente por su hincha y los amantes del fútbol, que, pese a su edad, sigue brillando y corriendo como todo un líder en la cancha.

Con este resultado, Argentina se perfiló como candidata al título y con la ambición de hacer bicampeón del mundo a Messi. La albiceleste volverá a jugar hasta el lunes, 22 de junio, cuando enfrente a Austria al mediodía (hora colombiana) para sentenciar la clasificación a la próxima ronda de la competencia.