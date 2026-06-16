El récord de 24 años que igualó Messi con su gol vs. Argelia: ni Maradona lo logró

Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección argentina. Su gol en el triunfo ante Argelia, durante el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026, no solo significa, de momento, tres puntos clave para el equipo, sino que además le permitió alcanzar una marca que llevaba 24 años sin repetirse y que ni siquiera logró Diego Armando Maradona.

La anotación del capitán argentino lo convirtió en el primer futbolista desde Gabriel Batistuta en marcar el primer gol de Argentina en dos Copas del Mundo diferentes. Messi ya había inaugurado la cuenta goleadora de la Albiceleste en Qatar 2022, cuando convirtió frente a Arabia Saudita, y ahora repitió la historia en Norteamérica 2026.

Para encontrar el antecedente más reciente de este registro hay que remontarse a Batistuta. El histórico delantero fue el autor del primer gol argentino en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002, una marca extraordinaria que permaneció intacta durante más de dos décadas.

Lo llamativo es que grandes figuras de la historia argentina tampoco pudieron conseguirlo. Diego Maradona, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, disputó cuatro Mundiales y fue campeón en México 1986, pero nunca marcó el primer gol de la Selección en más de una Copa del Mundo.



Tampoco lo lograron otros referentes como Mario Kempes, Jorge Valdano, Hernán Crespo o Sergio Agüero, quienes sí dejaron su huella en los Mundiales, pero no alcanzaron a repetir esta particular estadística relacionada con los estrenos argentinos en la máxima cita del fútbol.

De esta manera, Messi suma un nuevo récord a una carrera repleta de hitos. A los 39 años, el capitán sigue ampliando su legado con la camiseta albiceleste y ahora comparte con Batistuta una marca exclusiva que había resistido el paso de 24 años y varias generaciones de futbolistas argentinos.