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Messi ya celebra en el Mundial 2026: así fue el gol del '10' vs. Argelia

La anotación llegó al minuto 18 del compromiso disputado este martes en Kansas City. Con esa anotación, Lionel Messi llegó a 117 goles con la Selección

Gol de Messi Mundial 2026.
Gol de Messi Mundial 2026.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

El delantero argentino Lionel Messi ya celebra en el Mundial 2026. El '10' de la albiceleste fue el encargado de marcar la primera anotación que consiguió la Selección de Argentina en la cita orbital.

La anotación llegó al minuto 18 del compromiso disputado este martes en Kansas City. Con esa anotación, Lionel Messi llegó a 117 goles con la Selección, 14 de las cuales han sido en mundiales, cifra con la que, además, igualó al francés Kilyan Mbappé y se ubica a dos de Miroslav Klose, como máximo goleador en la historia de la cita orbital.

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