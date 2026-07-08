En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Empalme
Guerra EEUU - Irán
La Ola Blu
#MundialEnBlu
Resultado de la loterías hoy

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Vozinha, compañero de Messi? Inter Miami sigue de cerca al arquero de Cabo Verde

¿Vozinha, compañero de Messi? Inter Miami sigue de cerca al arquero de Cabo Verde

El experimentado guardameta caboverdiano despertó el interés del Inter Miami tras sus actuaciones en el Mundial 2026.

Vozinha y Messi.
Vozinha y Messi. Foto redes sociales de Vozinha.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Las actuaciones de Vozinha con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 no pasaron desapercibidas. El experimentado arquero, de 40 años y actualmente sin equipo, estaría en el radar del Inter Miami, club en el que milita Lionel Messi y que es presidido por David Beckham.

El interés de la franquicia de la MLS es real, aunque las conversaciones apenas se encuentran en una etapa inicial y todavía no existe un acuerdo entre las partes.

El guardameta fue una de las figuras de Cabo Verde durante su primera participación en una Copa del Mundo, torneo en el que la selección africana alcanzó los dieciseisavos de final.

El posible interés del club estadounidense surge después del destacado rendimiento del portero durante el Mundial.

Vozinha sobresalió desde el debut de Cabo Verde al mantener su arco en cero frente a España en un histórico empate. Posteriormente volvió a ser protagonista en los encuentros contra Uruguay y Arabia Saudita, consolidándose como una de las figuras del equipo africano.

¿Cómo fue la actuación de Vozinha contra Argentina?

En los dieciseisavos de final, Cabo Verde se enfrentó a la vigente campeona del mundo, Argentina. Una vez más, Vozinha fue determinante bajo los tres palos con varias atajadas que evitaron la caída de su selección durante buena parte del compromiso.

Publicidad

Sus intervenciones permitieron que el encuentro se extendiera hasta la prórroga, donde volvió a destacar con varias acciones defensivas.

Si las negociaciones avanzan, el arquero caboverdiano compartiría vestuario con Lionel Messi, al que enfrentó en el Mundial, en uno de los clubes con mayor proyección mediática del fútbol estadounidense.

Puede leer:

Partido-Mundal-AFP.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Tras 27 días sin tregua, el Mundial se toma un respiro antes del tramo decisivo en EEUU

Jhon Arias.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Jhon Arias tras eliminación: "Es una cicatriz que nos queda bastante dolorosa"

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lionel Messi

selección Argentina

Copa Mundial de la FIFA

Publicidad

Publicidad

Publicidad