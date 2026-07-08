¿Vozinha, compañero de Messi? Inter Miami sigue de cerca al arquero de Cabo Verde

Las actuaciones de Vozinha con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 no pasaron desapercibidas. El experimentado arquero, de 40 años y actualmente sin equipo, estaría en el radar del Inter Miami, club en el que milita Lionel Messi y que es presidido por David Beckham.

El interés de la franquicia de la MLS es real, aunque las conversaciones apenas se encuentran en una etapa inicial y todavía no existe un acuerdo entre las partes.

See you all at the next stage 💙🧡 pic.twitter.com/vf06tT9wSv — Vozinha (@vozinhapr) June 27, 2026

El guardameta fue una de las figuras de Cabo Verde durante su primera participación en una Copa del Mundo, torneo en el que la selección africana alcanzó los dieciseisavos de final.

El posible interés del club estadounidense surge después del destacado rendimiento del portero durante el Mundial.



Vozinha sobresalió desde el debut de Cabo Verde al mantener su arco en cero frente a España en un histórico empate. Posteriormente volvió a ser protagonista en los encuentros contra Uruguay y Arabia Saudita, consolidándose como una de las figuras del equipo africano.

¿Cómo fue la actuación de Vozinha contra Argentina?

En los dieciseisavos de final, Cabo Verde se enfrentó a la vigente campeona del mundo, Argentina. Una vez más, Vozinha fue determinante bajo los tres palos con varias atajadas que evitaron la caída de su selección durante buena parte del compromiso.

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Sus intervenciones permitieron que el encuentro se extendiera hasta la prórroga, donde volvió a destacar con varias acciones defensivas.

Si las negociaciones avanzan, el arquero caboverdiano compartiría vestuario con Lionel Messi, al que enfrentó en el Mundial, en uno de los clubes con mayor proyección mediática del fútbol estadounidense.