“Cristiano Ronaldo es el digno heredero de Di Stéfano”: Florentino Pérez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, definió al delantero portugués Cristiano Ronaldo, que hoy recibió la Bota de Oro, el trofeo que le acredita como máximo goleador europeo de la pasada temporada, como "el mejor futbolista del mundo" y "digno heredero" de Alfredo Di Stéfano, fallecido este año.

"Cristiano ha vuelto a demostrar al mundo que pertenece a la categoría de leyendas ejemplares y es un ejemplo de máxima profesionalidad, como demuestra con su comportamiento, a lo que se une su talento y una inmensa entrega", dijo Pérez.

"Hay algo que le hace ser el mejor y es su afán de superación, que es infinito. Ese deseo de victoria permanente y de mejora le identifica con los principales rasgos de identidad del Real Madrid. Tenerle es un orgullo para el Real Madrid y un ejemplo para el mundo del fútbol", señaló el presidente del Real Madrid.

"Nuestra afición se ha entregado a él porque ha dado todo en el terreno de juego. Es de dimensiones extraordinarias y sus éxitos llevan impregnados los valores del Real Madrid, porque posee un hambre de triunfos insaciable", declaró Florentino Pérez, que siguió elogiando al delantero portugués.

"Nuestro gran referente, Santiago Bernabéu, construyó un Real Madrid con los mejores y Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo. Con su entrega, fuerza, tenacidad, solidaridad y compañerismo quiere seguir creciendo y ha logrado la admiración de sus compañeros, de los aficionados y es reconocido por todos los profesionales del mundo del fútbol", dijo el máximo mandatario blanco.

"Hace solo unos meses perdimos a Alfredo Di Stéfano, pero hoy podemos afirmar que está aquí su digno heredero", concluyó Florentino.

Cristiano agradeció el trofeo de la Bota de Oro ante el auditorio lleno de un hotel madrileño.

"Quiero agradecer a todos los compañeros su trabajo porque sin ellos sería imposible ganar esta Bota. A mi familia, que está siempre a mi lado, a la afición, y a la institución por permitirme jugar en el mejor club del mundo y ganar estos trofeos individuales. Lo más importante es el colectivo, pero los premios individuales también me gustan", confesó Cristiano.

"Es un día especial. Estoy muy contento y quiero compartirlo con todo el mundo que me apoyó desde el primer día que llegué a Madrid. Siento que cada vez la gente me quiere más y prometo a la afición que daré siempre lo mejor dentro del campo con mi pasión por los goles y buenas asistencias, ya que me quedan muchos años en el Real Madrid", finalizó Cristiano.

Ésta es la tercera vez que Cristiano Ronaldo recibe la Bota de Oro. En la temporada 2007/2008 lo logró en las filas del Manchester United inglés y en la 2010/2011 con el Real Madrid.

Con estos tres galardones, Cristiano iguala en el ránking de vencedores al argentino del Barcelona Leo Messi, que también posee tres (2009/2010, 2011/2012 y 2012/2013).

En la gala de entrega de la Bota de Oro Cristiano Ronaldo estuvo acompañado por sus compañeros de equipo Sergio Ramos, Iker Casillas y Gareth Bale y por otros representantes del Real Madrid como Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club. EFE