Cuadrado no encaja en el Chelsea: Mourinho

El portugués José Mourinho enfrió hoy los rumores sobre la posible contratación del atacante colombiano Juan Guillermo Cuadrado por los "blues" y aseguró que el centrocampista "encaja en el Fiorentina y en la selección de Colombia, pero no en el Chelsea".

"Es un jugador del Fiorentina y creo que encaja bien en su equipo y en la selección de Colombia, pero no en el Chelsea", aseguró Mourinho en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado frente al Bradford.

"Nuestro deseo es mantener el equipo tal y como lo tenemos ahora. Estamos contentos con nuestros jugadores y con el trabajo que hicimos el pasado verano preparando la plantilla para esta temporada", añadió el portugués.

"Si es posible, preferimos no involucrarnos en el mercado de traspasos. Si al final lo acabamos haciendo será porque un equipo nos ha hecho alguna oferta por uno de nuestros futbolistas", indicó.

El Chelsea, que se mide con el Bradford (15:00 GMT), campeón de la FA Cup en 1911 y sexto clasificado este curso en la "League One", tercera categoría del fútbol inglés, podría vender al alemán André Schürrle y al egipcio Mohamed Salah, en la órbita de equipos como Wolfsburgo y Roma, respectivamente.

"Salah está entre los convocados para el partido de mañana, al igual que Schürrle. Me gustan, los necesito y confío en ellos, pero solo puedo jugar con once futbolistas cada partido", aseveró Mourinho.

"Schürrle está jugando un poco más que Salah, pero ambos han disputado todas las competiciones. Cuento con los dos", añadió.

El internacional alemán, que llegó al conjunto del suroeste de Londres en 2013 procedente del Bayer Leverkusen por 18 millones de libras (21 millones de euros), podría regresar a la Bundesliga de mano del Wolfsburgo durante el presente mercado de fichajes.

"Queremos que se quede. La cuestión no es si se le permite o no irse o si recibimos una buena oferta, sino si nos llega una propuesta excepcional y el jugador quiere un nuevo desafío en su carrera. No queremos vender a ningún futbolista", explicó el antiguo entrenador del Real Madrid.

Al ser cuestionado sobre las opciones del Chelsea en las cuatro competiciones en las que los "blues" siguen con vida: "Premier League", Liga de Campeones, Copa de Inglaterra y Copa de la Liga, Mourinho dijo que ganarlas todas es "imposible".

Los pupilos del portugués, que se enfrentan al París Saint-Germain en los octavos de final de la "Champions", lideran la liga inglesa, están en la cuarta ronda de la FA Cup y en las semifinales de la Copa de la Liga (Capital One Cup).

EFE.