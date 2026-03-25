¿Cuáles son y dónde ver EN VIVO los partidos de repechaje para el Mundial?

Arranca la fecha FIFA previa al inicio de la Copa del Mundo 2026. Desde este 26 de marzo se disputarán diversos amistosos internacionales entre las selecciones clasificadas y, por supuesto, con los choques decisivos del repechaje que dará los últimos seis cupos al Mundial.



Repechaje Mundial 2026: estos son los partidos 26 de marzo

Bolivia vs. Suriname.

Nueva Caledonia vs. Jamaica.

Turquía vs. Rumania.

Italia vs. Irlanda del Norte.

República Checa vs. Irlanda.

Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Ucrania vs. Suecia.

Polonia vs. Albania.

Eslovaquia vs. Kosovo.

Dinamarca vs. Macedonia del Norte.

República Checa vs. Irlanda.

Sin embargo, estos duelos corresponden a la primera llave de definición de los cupos a la Copa del Mundo 2026. Pues en realidad los seis clasificados se conocerán hasta el 31 de marzo y se hará de la siguiente manera:



R.D. del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica.

Iraq vs. Bolivia/Suriname.

Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte.

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania.

Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania.

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte.

Mundial de la FIFA // Foto: AFP

Repechaje Mundial 2026: estos son los horarios de los partidos

Miami: 3:45 p. m.

3:45 p. m. Ciudad de México: 1:45 p. m.

1:45 p. m. Bogotá: 2:45 p. m.

2:45 p. m. Buenos Aires: 4:45 p. m.

4:45 p. m. Madrid: 8:45 p. m.

¿Dónde ver los partidos de repechaje al Mundial 2026?

Los duelos de este 26 y 31 de marzo se podrán ver de la siguiente manera: en el caso de los choques intercontinentales será en la pantalla de Win Sports, que tendrá toda la transmisión; mientras que en el caso de los enfrentamientos europeos se darán por Disney Plus y ESPN para disfrutar de todos estos compromisos de cara al Mundial 2026.



Estos son los grupos del Mundial 2026