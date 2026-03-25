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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Cuáles son y dónde ver EN VIVO los partidos de repechaje para el Mundial?

¿Cuáles son y dónde ver EN VIVO los partidos de repechaje para el Mundial?

Empieza la recta final para definir los últimos seis cupos a la Copa del Mundo 2026, de los cuales cuatro serán para europeos y solo dos para las demás confederaciones.

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