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¿Cuándo juegan los equipos colombianos en Copa Sudamericana? Estos son los horarios

Regresan los torneos locales tras acabarse la Copa Mundial de la FIFA y los clubes colombianos regresan a la acción en el torneo internacional.

Equipos colombianos en Sudamericana.jpg
Equipos colombianos en Sudamericana //
Fotos: AFP / X @DIM_oficial @SantaFe
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA, los torneos locales regresan a la acción, en especial en Sudamérica con el regreso ciertas ligas y la Copa Sudamericana que, afortunadamente, tendrá participación colombiana en su recta final que arranca este 21 de julio con Nacional (Uruguay), Tigre (Argentina), Santos (Brasil) y otros más.

Colombia tendrá al cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) e Independiente Santa Fe como protagonistas del inicio de los playoff y que tendrán sus primeros partidos esta misma semana.

Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana.
Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana.
Foto: X @Sudamericana,

Así se disputan los playoff de la Copa Sudamericana 2026

Play-off (Partido 1 de 2)

  • Nacional 0-2 Tigre (entretiempo)
  • Hoy - 7:30 p.m.: Universidad Central vs. Santos
  • Mañana - 5:00 p.m.: Medellín vs. Vasco da Gama
  • Mañana - 7:30 p.m.: Sporting Cristal vs. Bragantino
  • Jueves 23 de julio - 5:00 p.m.: Lanús vs. Cienciano
  • Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Bolívar vs. Grêmio
  • Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Boca Juniors vs. O'Higgins
  • Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Santa Fe vs. Caracas

Play-off (Partido 2 de 2)

  • Martes 28 de julio - 5:00 p.m.: Tigre vs. Nacional
  • Martes 28 de julio - 7:30 p.m.: Santos vs. Universidad Central
  • Miércoles 29 de julio - 5:00 p.m.: Vasco da Gama vs. Medellín
  • Miércoles 29 de julio - 7:30 p.m.: Bragantino vs. Sporting Cristal
  • Miércoles 29 de julio - 7:30 p.m.: Cienciano vs. Lanús
  • Jueves 30 de julio - 5:00 p.m.: Grêmio vs. Bolívar
  • Jueves 30 de julio - 7:30 p.m.: Caracas vs. Santa Fe
  • Jueves 30 de julio - 7:30 p.m.: O'Higgins vs. Boca Juniors
DIM vs. Vasco Da Gama, Copa Sudamericana,
DIM vs. Vasco Da Gama, Copa Sudamericana,
Foto: X @Sudamericana,

¿Dónde ver EN VIVO y online los playoff de la Copa Sudamericana?

Los duelos de esta instancia de la competencia, como es habitual, se podrán ver EN VIVO y online a través de la señal de Disney Plus o ESPN, quienes cuentan con los derechos de transmisión de la Conmebol para estos compromisos internacionales.

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