¿Cuándo juegan los equipos colombianos en Copa Sudamericana? Estos son los horarios

Una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA, los torneos locales regresan a la acción, en especial en Sudamérica con el regreso ciertas ligas y la Copa Sudamericana que, afortunadamente, tendrá participación colombiana en su recta final que arranca este 21 de julio con Nacional (Uruguay), Tigre (Argentina), Santos (Brasil) y otros más.

Colombia tendrá al cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) e Independiente Santa Fe como protagonistas del inicio de los playoff y que tendrán sus primeros partidos esta misma semana.

Santa Fe vs. Caracas, Copa Sudamericana. Foto: X @Sudamericana,

Así se disputan los playoff de la Copa Sudamericana 2026

Play-off (Partido 1 de 2)



Nacional 0-2 Tigre (entretiempo)

Hoy - 7:30 p.m. : Universidad Central vs. Santos

: Universidad Central vs. Santos Mañana - 5:00 p.m. : Medellín vs. Vasco da Gama

: Medellín vs. Vasco da Gama Mañana - 7:30 p.m. : Sporting Cristal vs. Bragantino

: Sporting Cristal vs. Bragantino Jueves 23 de julio - 5:00 p.m. : Lanús vs. Cienciano

: Lanús vs. Cienciano Jueves 23 de julio - 7:30 p.m. : Bolívar vs. Grêmio

: Bolívar vs. Grêmio Jueves 23 de julio - 7:30 p.m. : Boca Juniors vs. O'Higgins

: Boca Juniors vs. O'Higgins Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Santa Fe vs. Caracas

Play-off (Partido 2 de 2)



Martes 28 de julio - 5:00 p.m. : Tigre vs. Nacional

: Tigre vs. Nacional Martes 28 de julio - 7:30 p.m. : Santos vs. Universidad Central

: Santos vs. Universidad Central Miércoles 29 de julio - 5:00 p.m. : Vasco da Gama vs. Medellín

: Vasco da Gama vs. Medellín Miércoles 29 de julio - 7:30 p.m. : Bragantino vs. Sporting Cristal

: Bragantino vs. Sporting Cristal Miércoles 29 de julio - 7:30 p.m. : Cienciano vs. Lanús

: Cienciano vs. Lanús Jueves 30 de julio - 5:00 p.m. : Grêmio vs. Bolívar

: Grêmio vs. Bolívar Jueves 30 de julio - 7:30 p.m. : Caracas vs. Santa Fe

: Caracas vs. Santa Fe Jueves 30 de julio - 7:30 p.m.: O'Higgins vs. Boca Juniors

DIM vs. Vasco Da Gama, Copa Sudamericana, Foto: X @Sudamericana,

¿Dónde ver EN VIVO y online los playoff de la Copa Sudamericana?

Los duelos de esta instancia de la competencia, como es habitual, se podrán ver EN VIVO y online a través de la señal de Disney Plus o ESPN, quienes cuentan con los derechos de transmisión de la Conmebol para estos compromisos internacionales.