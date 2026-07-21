¿Cuándo juegan los equipos colombianos en Copa Sudamericana? Estos son los horarios

Una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA, los torneos locales regresan a la acción, en especial en Sudamérica con el regreso ciertas ligas y la Copa Sudamericana que, afortunadamente, tendrá participación colombiana en su recta final que arranca este 21 de julio con Nacional (Uruguay), Tigre (Argentina), Santos (Brasil) y otros más.
Colombia tendrá al cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) e Independiente Santa Fe como protagonistas del inicio de los playoff y que tendrán sus primeros partidos esta misma semana.
Así se disputan los playoff de la Copa Sudamericana 2026
Play-off (Partido 1 de 2)
- Nacional 0-2 Tigre (entretiempo)
- Hoy - 7:30 p.m.: Universidad Central vs. Santos
- Mañana - 5:00 p.m.: Medellín vs. Vasco da Gama
- Mañana - 7:30 p.m.: Sporting Cristal vs. Bragantino
- Jueves 23 de julio - 5:00 p.m.: Lanús vs. Cienciano
- Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Bolívar vs. Grêmio
- Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Boca Juniors vs. O'Higgins
- Jueves 23 de julio - 7:30 p.m.: Santa Fe vs. Caracas
Play-off (Partido 2 de 2)
- Martes 28 de julio - 5:00 p.m.: Tigre vs. Nacional
- Martes 28 de julio - 7:30 p.m.: Santos vs. Universidad Central
- Miércoles 29 de julio - 5:00 p.m.: Vasco da Gama vs. Medellín
- Miércoles 29 de julio - 7:30 p.m.: Bragantino vs. Sporting Cristal
- Miércoles 29 de julio - 7:30 p.m.: Cienciano vs. Lanús
- Jueves 30 de julio - 5:00 p.m.: Grêmio vs. Bolívar
- Jueves 30 de julio - 7:30 p.m.: Caracas vs. Santa Fe
- Jueves 30 de julio - 7:30 p.m.: O'Higgins vs. Boca Juniors
¿Dónde ver EN VIVO y online los playoff de la Copa Sudamericana?
Los duelos de esta instancia de la competencia, como es habitual, se podrán ver EN VIVO y online a través de la señal de Disney Plus o ESPN, quienes cuentan con los derechos de transmisión de la Conmebol para estos compromisos internacionales.