Daniela Arias ilusiona con el Mundial 2027: “Soñamos con ser campeonas del mundo”

La selección Colombia femenina sigue escribiendo páginas históricas. Luego de conquistar el título de la primera Liga de Naciones y asegurar de manera anticipada su clasificación al Mundial de Brasil 2027, el equipo nacional no solo celebra un nuevo logro, sino que también comienza a proyectar sus próximos desafíos.

En medio de la euforia por el campeonato, una de las voces más experimentadas del plantel, Daniela Arias, destacó el trabajo realizado durante los últimos años y dejó claro que el grupo no se conforma con lo conseguido hasta ahora. La volante aseguró que el objetivo de la Tricolor va mucho más allá de participar en la próxima Copa del Mundo.

Colombia femenina celebra un título histórico

Arias reconoció que el camino hacia el campeonato no fue sencillo, pese a que el equipo terminó invicto durante la competencia.



“Ha sido un proceso bastante fuerte, ha sido un proceso bastante complejo. Los que estamos adentro sabemos cómo ha sido”, afirmó la futbolista al referirse al trabajo realizado para alcanzar el título.

La jugadora recordó que uno de los momentos más difíciles fue el empate frente a Bolivia, resultado que generó críticas y aumentó la presión sobre el grupo.

“Ayer hasta el último minuto prácticamente levantamos la copa porque Argentina nos estaba respirando ahí en la nuca”, explicó.

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Sin embargo, destacó que la respuesta del equipo fue mantenerse unido y confiar en el trabajo realizado durante todo el torneo.

Selección Colombia Femenina // Foto. AFP

Daniela Arias destaca la mezcla entre experiencia y juventud

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Uno de los aspectos que más valoró la futbolista fue la combinación de generaciones dentro de la selección nacional.

Según explicó, el cuerpo técnico ha trabajado para integrar a las jugadoras jóvenes con las futbolistas de mayor recorrido internacional, creando un grupo competitivo y con una identidad sólida. “Hoy, gracias a Dios, estamos levantando la copa”, señaló.

Arias también destacó que la exigencia dentro de la selección ha aumentado con el paso de los años. Mientras antes clasificar a los grandes torneos era una meta difícil de alcanzar, hoy el equipo compite por títulos y se ha consolidado entre las potencias del continente.

El Mundial 2027, el gran sueño de la Tricolor

Aunque la clasificación a la cita orbital ya está asegurada, la jugadora dejó claro que el equipo no piensa conformarse con participar. “Soñamos con ser campeonas del mundo”, respondió.

Arias reconoció que algunas personas pueden considerar ambiciosa esa meta, pero aseguró que el grupo está convencido de que puede competir al más alto nivel. “Queremos dejar el nombre de nuestro país en lo más alto y ratificar cada día que estamos para grandes cosas”, agregó.

Con un título continental recién conquistado, la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya asegurada, la selección femenina vive uno de los mejores momentos de su historia. Ahora, el reto será convertir esa ilusión en realidad y seguir demostrando que Colombia puede competir de tú a tú con las mejores selecciones del planeta.