David De Gea: Iker sigue siendo el titular de España y no hay relevo

David De Gea, portero del Manchester United que ocupará este martes la portería en el amistoso que España disputa ante Holanda en el Amsterdam Arena, aseguró que el capitán Iker Casillas "sigue siendo el titular" de la Roja sin alimentar el debate que se traslada al seleccionador Vicente del Bosque.

Cuestionado por el relevo en la portería, De Gea aseguró que "de momento no" hay que afrontarlo y defendió la figura de Casillas.

"Ahora estamos tres e Iker sigue siendo el titular. No se sabe qué pasará en el futuro, hay que vivir el momento, intentar entrenar bien y aprovechar las oportunidades que te da el 'míster'. Vivir el presente es lo importante", aseguró en declaraciones a FIFA.com.

De Gea recordó su primera experiencia con la selección española absoluta tras triunfar en las categorías inferiores, con el sabor amargo que dejó el último Mundial. "Tuve la suerte de poder ir a Brasil. Es un recuerdo agridulce. Estaba muy ilusionado porque era mi primer Mundial, pero el resultado obviamente es para olvidar y encima me lesioné allí. Un mundial es muy difícil. Hay que llegar muy bien, jugar muy concentrados y si no, los pequeños detalles te eliminan".

También valoró el crecimiento que ha tenido como portero en el Manchester United. "El fútbol inglés me ha cambiado mucho. He crecido mucho físicamente, he ganado mucho en concentración, he mejorado en todos los aspectos. Llegué muy joven, han pasado cuatro años y el balance es muy bueno".

Su competencia ahora es el portero del que ha recogido el testigo en la selección española, Víctor Valdés. "Estoy muy contento, se trabaja muy bien con él, se aprende mucho. Ya no sólo como portero, por toda la experiencia que tiene, sino como persona. Es un tío que va de frente, que tiene mucho carácter, siempre está pendiente, intentando ayudar con sus consejos, especialmente durante los partidos", aseguró.

En su análisis del presente de la selección española, De Gea ve cerca el momento de volver a enganchar a la afición. "El equipo mantiene intactas las ganas de volver ilusionar a la gente con esa España de buen juego y goles".

"Estamos tranquilos. Sabemos de la dificultad del grupo. Tenemos partidos complicados, pero los afrontamos sin presión, con la misma confianza y tranquilidad", concluyó.

EFE