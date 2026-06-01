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Davinson Sánchez abrió el marcador para Colombia en la despedida ante Costa Rica: así fue el gol

La anotación del ex jugador de Atlético nacional llegó sobre el minuto 16 y sirvió para romper el cero en el estadio El Campín de Bogotá.

Davinson Sánchez en la mira de equipo italiano
Davinson Sánchez en la mira de equipo italiano
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

El defensor Dávinson Sánchez fue el encargado de abrir el marcador en el partido que la Selección Colombia disputa este lunes ante Costa Rica, como antesala al Mundial en Norteamérica y, al mismo tiempo, como despedido de la tricolor del país que en las próximas horas viajará para concentrarse de cara a la cita orbital.

La anotación del ex jugador de Atlético nacional llegó sobre el minuto 16 y sirvió para romper el cero en el estadio El Campín de Bogotá ante el seleccionado centroamericano, que no participará en la Copa Mundo próxima a iniciar. La jugada que terminó con la apertura del marcador comenzó con un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo por parte de Luis Díaz. Tras el cobro, dentro del área, Sánchez apareció y definió con un remate de cabeza frente asl que nada pido hacer el golero de los ticos, Patrick Sequeira.

Así fue el 1-0 de Colombia vs. Costa Rica

Tras la anotación, el primer jugador con el que el defensor logró celebrar el gol fue con Jorge Carrascal, con quien se abrazó muy cerca de la misma esquina desde donde partió la asistencia de Luis Díaz.

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