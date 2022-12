Diana Satilho asegura ser la razón por la cual Cristiano rompió con Irina

Diana Satilho, Miss Bum Bum brasileña de 29 años de edad, aseguró ser la razón por la cual el astro portugués rompió con la bella modelo rusa.

“Cristiano contactó conmigo en 2012 y dijo que amaba mis tetas grandes. Quería ver a sus ‘niñas’ y se volvió loco cuando lo hizo, como un niño en una tienda de dulces”, afirmó al diario británico The Sun la modelo carioca.

La Miss Bum Bum aseguró que Cristiano es un adicto a los senos grandes y que por una noche no se pudo apartar de su lado. “No podía apartar sus manos de ellos. Me dijo que le entregara mi móvil, me agarró por el pelo y me llevó a su habitación. Lo hicimos tres veces en una noche”, agregó la sexy mujer.

También contó como fue el rompimiento de Ronaldo con su novia: “Cristiano me llamó muy enfadado y me dijo que había roto las reglas, pues solo él podía contactarme. Estaba furioso porque le envié un mensaje y supuse que Irina le había descubierto”.

