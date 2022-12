Diferentes reacciones generó el nuevo gabinete nombrado por el presidente Santos

El presidente de Colfecar, Juan Carlos Rodríguez, señaló que “el nuevo ministro de Transporte tiene varios retos, entre ellos en materia de la logística de precios del sector transporte”, además indicó que ve con buenos ojos que el Gobierno esté ‘desbogotanizando’ su gabinete.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda dijo que su partido “tiene que hacer una reunión de la dirección que será esta tarde y ahí se fijará una posición porque todavía no hay aceptación del partido como tal”.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior y quien fue ratificado en su cargo por Santos, aseguró que es un gabinete bien conformado y resaltó que ahora lo componen varias generaciones.

Al respecto, el presidente de Analdex, Javier Diaz, aseguró “que hay temores para el sector empresarial con el nombramiento de Clara López como ministra de Trabajo pues, el lenguaje populista en este sector no es conveniente”.

Por su parte, el presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, reaccionó ante la cuota que tendrá uno de los integrantes de esta bancada. "Jorge Londoño es una persona de altos kilates académicos, es un abogado con un amplio recorrido profesional. Es una persona muy importante para el partido y para su región, pero su designación no compromete al conjunto de la Alianza Verde, institucionalmente hablando", aclaró.

El representante del Polo Democrático, Víctor Correa, indicó: “nosotros seguiremos en oposición, no porque sea nuestro carácter sino por que hacemos oposición en virtud de que las políticas que actualmente gobiernan nuestro país, no representan los interés sociales y populares. Este ministerio es el ministerio de trabajo del presidente Santos y en esa medida no creemos que pueda representar las banderas que el Polo ha defendido".





El representante a la Cámara de Cambio Radical, Rodrigo Lara, señaló que el presidente Santos acertó con la elección del nuevo gabinete ministerial. "Se refresca, da nuevos bríos a los funcionarios, entran personas con energía y con ganas de acertar", señaló.





Frente a la posibilidad de que la presidenta del Polo Democrático, Clara López, asuma la cartea de Trabajo, aseguró: "a mí me encanta Clara López es una mujer seria formada comprometida con el país y con Colombia. Imprimirá modernismo y va a facilitar muchas reformas en materia agropecuaria".



Nuevos ministros se conectarán fácil con el país, hay diversidad étnica, pluralidad política y representantes de la región @JuanManSantos

