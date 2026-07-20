Durán, nuevo jugador del Benfica: "Quiero trabajar y ayudar a mi equipo"

El delantero colombiano Jhon Durán se unirá a su compatriota Richard Ríos en la plantilla del Benfica, al que llega cedido por el Al Nassr saudí, según anunció este lunes el club portugués.

En un comunicado publicado en su página web, el Benfica informó de que el periodo de cesión se prolongará hasta el final de la próxima temporada y que pagará a los saudíes 6,1 millones de euros por la transacción.

Además, el acuerdo con el Al Nassr, en el que milita Cristiano Ronaldo, incluye una opción de compra por Durán de 30 millones de euros.

Jhon Durán, de 22 años, intentará en Lisboa pasar página tras la reciente inestabilidad vivida en su carrera, con breves cesiones al Fenerbahçe turco y al Zenit ruso marcadas por polémicas fuera del terreno de juego, como ausencias en los entrenamientos.



Foto: Benfica

El internacional colombiano destacó a las órdenes del Aston Villa, pero en la temporada en la que se consagró en el club inglés decidió marcharse al Al Nassr saudí, donde empezó bien, aunque acabó perdiendo protagonismo.

Un buen rendimiento con la camiseta del Benfica también podría abrirle las puertas para volver a la selección de Colombia, tras haber quedado fuera de la convocatoria definitiva del seleccionador Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026.

Publicidad

La Liga de Portugal suele ser un terreno fértil para los futbolistas colombianos y actualmente cuenta con jugadores como Ríos o el delantero del Sporting Luis Suárez, máximo goleador de la competición en la pasada edición.

James Rodríguez, Radamel Falcao o Jackson Martínez fueron otros de los 'cafeteros' que alcanzaron el éxito en el campeonato luso.