El conmovedor mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi que emocionó a los hinchas

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó escenas de tristeza entre los jugadores y los aficionados. Una de las reacciones que más impacto generó fue la de Antonela Roccuzzo, quien dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi a través de sus redes sociales.

La esposa del capitán argentino publicó un extenso texto en el que resaltó no solo la trayectoria deportiva del futbolista, sino también las cualidades humanas que, según expresó, lo convierten en un referente dentro y fuera de las canchas.

La frase que encabezó su publicación fue: "Siempre vas a ser el mejor", un mensaje que rápidamente fue compartido por miles de seguidores.

¿Qué le dijo Antonela Roccuzzo a Messi?

En su publicación, Antonela destacó la fortaleza de Messi para sobreponerse a la adversidad y el compromiso que ha demostrado a lo largo de su carrera con la selección argentina.

"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos", escribió.

También resaltó la capacidad del futbolista para luchar hasta el último momento en cada partido. "Nunca bajás los brazos, siempre peleas hasta el final y das todo de vos", agregó.

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La empresaria aseguró que esa actitud ha convertido al capitán argentino en una inspiración para millones de personas alrededor del mundo.

Además de expresar su amor por Messi, Roccuzzo puso el foco en el ejemplo que representa para su familia y para quienes han seguido su carrera durante más de dos décadas.

En otra parte de su mensaje afirmó que el verdadero éxito no depende únicamente de los títulos obtenidos, sino también de los valores con los que una persona enfrenta cada desafío.

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"Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", expresó.

Asimismo, concluyó su publicación manifestando el orgullo que siente por acompañar al capitán argentino durante su vida personal y profesional.