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"Están destruyendo la industria del fútbol": Presidente de La Liga española arremete contra la FIFA

El dirigente español aseguró que la medida afectaría el calendario internacional, pondría en riesgo las competiciones nacionales y advirtió que las decisiones del máximo organismo del fútbol están perjudicando a la industria del deporte.

Javier Tebas, presidente La Liga española
Javier Tebas, presidente La Liga española
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, acusó el martes a la FIFA de "destruir la industria del fútbol" tras el anuncio de conversaciones sobre un posible Mundial de 64 equipos para la edición 2030, en una entrevista a un diario italiano.

Tebas también juzgó que el momento de Gianni Infantino "ha terminado", denunciando en La Gazzetta dello Sport un "sistema viciado desde la base", que permite al italosuizo dirigir la FIFA desde hace una década.

"Aumentar el número de selecciones no tiene ningún sentido. La industria del fútbol no se resume al Mundial, por muy importante que sea (...) Están destruyendo la industria del fútbol, la que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y que solo afecta a una minoría de jugadores", valoró.

Gianni Infantino presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la Fifa
Foto: AFP

"Hemos expresado en numerosas ocasiones nuestras preocupaciones hacia el calendario de competiciones. Y ahora quieren organizar un Mundial de 64 equipos", lamentó el dirigente español, destacando que "son las competiciones nacionales las que hacen vivir este deporte".

"Necesitamos menos selecciones y una mayor protección al fútbol nacional a todos los niveles. No se dan cuenta y toman decisiones de una forma irresponsable", añadió Tebas.

Durante la apertura del Mundial en junio, Infantino hizo mención a "conversaciones sobre una ampliación a 64 equipos" por el centenario del Mundial en 2030, que se celebrará principalmente en España, Portugal y Marruecos, pero que también incluirá partidos en Paraguay, Uruguay y Argentina.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, valoró en abril que un formato así no era "una buena idea para el Mundial ni para los procesos de clasificación europeos".

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