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El equipo que tendría a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando juntos

El sueño de los amantes del fútbol se haría realidad y, pronto, un equipo podría anunciar a los dos astros para que jueguen juntos.

Cristiano Ronaldo y Messi
Cristiano Ronaldo y Messi //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Un momento histórico para el fútbol mundial estaría cerca de hacerse realidad y podría ocurrir antes de lo que muchos imaginan. El fútbol argentino sería el escenario de un encuentro que reuniría a dos de los máximos referentes de este deporte en las últimas décadas: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, aunque muchos podrían pensar que un club de la primera división estaría detrás de este acontecimiento, la realidad es muy diferente.

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El protagonista de esta iniciativa es Carlos Tévez, quien prepara su partido de despedida del fútbol profesional y tendría entre sus principales objetivos reunir a los dos astros en el mismo terreno de juego. La intención sería que tanto el portugués como el argentino compartan equipo durante este encuentro especial, una imagen que pocas veces se ha podido contemplar y que representaría un momento inolvidable para los aficionados.

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La posibilidad de verlos vestir la misma camiseta despierta una enorme expectativa, especialmente por la histórica rivalidad deportiva que protagonizaron durante años, principalmente cuando Messi defendía los colores del Barcelona y Cristiano Ronaldo los del Real Madrid. Aunque ambos han coincidido en diferentes eventos y ceremonias, compartir equipo en un partido de despedida sería una escena particular en sus respectivas carreras.

Messi - Cristiano Ronaldo
Messi - Cristiano Ronaldo
Foto: @Argentina en X // AFP

Pero la presencia de estas dos figuras no sería el único atractivo de la jornada. La lista de invitados que tendría en mente Tévez incluye a varias leyendas del fútbol mundial, compañeros, rivales y figuras con las que compartió diferentes etapas de su trayectoria.

Entre los nombres que hacen parte de la convocatoria aparecen Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Sergio 'Kun' Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta y Esteban 'Cuchu' Cambiasso. También estarían Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo 'Pipita' Higuaín, Daniele De Rossi, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, Paul Pogba y Wayne Rooney, entre otros.

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De concretarse la presencia de todos estos invitados, el partido de despedida de Carlos Tévez tendría una nómina de lujo y podría convertirse en uno de los encuentros más recordados por los aficionados, especialmente si consigue reunir a Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo.

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