El Messi 2.0 ya existe: llamaron a la Policía para sacarlo de campeonato por ser muy bueno

Apenas tiene tres años y ya deja rivales en el camino, marca goles y sorprende por su facilidad para manejar el balón. Nevada Pierre se ha convertido en una sensación del fútbol infantil en Estados Unidos, aunque su nombre comenzó a circular por una razón que poco tiene que ver con sus regates.

El pasado sábado 24 de octubre, un partido de una liga infantil en Winter Park, Florida, terminó con la llegada de varios policías al campo de juego. Lo que parecía una jornada deportiva más acabó en una discusión entre los padres del pequeño futbolista y los organizadores del torneo.

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Las imágenes, compartidas por su familia en redes sociales, muestran al niño superando a rivales de hasta cinco años, conduciendo el balón y anotando goles. También se observa la presencia de agentes policiales después del encuentro.

¿Por qué llamaron a la Policía durante el partido de Nevada Pierre?

Según contó su madre, Martasia Griffin, a la cadena estadounidense ABC News, los problemas comenzaron porque su hijo destacaba demasiado frente a los demás jugadores.



La mujer aseguró que algunos padres se quejaban de que Nevada tenía constantemente el balón y que los organizadores decidieron enviarlo al banco de suplentes para permitir que otros niños participaran.

Sin embargo, la versión de los responsables del torneo es diferente ya que, de acuerdo con el reporte policial, un directivo de la liga i9 Sports llamó al 911 porque, según afirmó, los padres del menor estaban protagonizando una discusión.

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El organizador reconoció que Nevada tenía un nivel superior al de otros niños, pero sostuvo que también había empujado a algunos compañeros durante el juego. Su familia rechazó estas acusaciones y compartió nuevas grabaciones para defenderlo.

La Policía de Winter Park aclaró posteriormente que nadie fue detenido ni obligado por los agentes a abandonar el parque. El caso fue considerado una disputa entre particulares, mientras que la organización deportiva anunció una revisión de lo ocurrido y ofreció devolver a la familia el dinero de la inscripción.

Niño prodigio en el fútbol es tan bueno que llamaron a la Policía para expulsarlo. La insólita historia de Nevada Pierre, un pequeño de apenas 3 años, conmocionó a muchos. Lo que parecía una jornada deportiva más acabó en una discusión entre los padres del pequeño futbolista y… pic.twitter.com/7JIx2gRcni — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2026

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El niño que podría tener una oportunidad para entrenar en España

La polémica terminó consiguiendo que la historia de Nevada viajara fuera de Florida. Sus videos acumularon miles de reacciones y despertaron el interés de personas vinculadas al fútbol profesional.

Uno de los primeros en ofrecerle apoyo fue Eddie Johnson, exdelantero de la selección de Estados Unidos, quien manifestó su disposición a recibirlo en su academia de fútbol de Orlando para acompañar su formación.

Sin embargo, la posibilidad más llamativa podría estar en Europa. Según informó el periodista Mark Elibert, del medio estadounidense Complex, Roc Nation Sports, agencia deportiva del rapero Jay-Z, estaría organizando un viaje para que Nevada conozca un programa de formación futbolística en España durante diciembre.

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Roc Nation Sports tiene relación con importantes figuras del deporte internacional, entre ellas Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid.

Según relató la madre de Nevada a ABC News, el niño había marcado más de 40 goles en cinco partidos de la temporada, una cifra que ayuda a explicar por qué sus actuaciones comenzaron a llamar la atención.