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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Santa Fe no pudo aguantar la ventaja y cayó en semis de Libertadores contra Corinthians

Santa Fe no pudo aguantar la ventaja y cayó en semis de Libertadores contra Corinthians

El sueño continental se sepultó en el segundo tiempo, cuando las brasileras remontaron el marcador.

Daniel Garavito celebra gol con Santa Fe en la Libertadores.
Daniel Garavito celebra gol con Santa Fe en la Libertadores.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

El Corinthians brasileño se clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Quito (Ecuador) tras vencer de remontada por 2-1 al Independiente Santa Fe, con lo que el camino le quedó expedito para buscar su séptimo título, el cuarto de manera consecutiva.

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Daniela Garavito adelantó a Santa Fe en el minuto 29, pero Letícia Monteiro, a los 35, y Gi Fernández, a los 76, anotaron los goles de la remontada de las vigentes campeonas.

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Santa Fe se puso en ventaja tras un pase profundo de Luisa Valbuena que permitió a Garavito ganar por velocidad y definir con un remate rasante y colocado junto al poste izquierdo de la portería defendida por Leticia Izidoro.

Las colombinas se refugiaron en su zona, una situación que aprovechó el Corinthians para empatar con un remate rasante y esquinado de Monteiro desde fuera del área, junto al poste derecho de la portera Jimena Ospina.

Gi Fernández, que ingresó en el segundo tiempo, recibió el balón por derecha tras un mal rechazo de la defensa contraria y con un violento disparo venció a Ospina para sellar la remontada.

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Tras el triunfo, el Corinthians espera a su rival para la final del sábado, que saldrá del partido más tarde este miércoles entre el también brasileño Cruzeiro y el Olimpia paraguayo.

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