En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El insólito blooper arbitral que desató el caos con Neymar en Brasil antes de la lista

El insólito blooper arbitral que desató el caos con Neymar en Brasil antes de la lista

Neymar fue sustituido por un error del cuarto árbitro. El crack brasileño explotó frente a la cámara de la transmisión.

Neymar perdió el control en Santos por error arbitral
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de may, 2026

El Santos fue goleado este domingo como local por el Coritiba (0-3), en un partido de la decimosexta jornada de la Liga brasileña en el que Neymar se desesperó con los árbitros tras ser sustituido por un error del cuarto colegiado.

El '10' sufrió una nueva derrota en la víspera de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulgue la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en junio.

Existe una enorme expectación en el país sobre si el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain formará parte de la convocatoria que anunciará el técnico italiano este lunes en Río de Janeiro.

Este domingo, el delantero tenía una última oportunidad para convencer a 'Carletto' y no la aprovechó.

Empezó como titular en la posición de falso '9' y se marchó sustituido en el minuto 64 en un cambio que levantó las iras del atacante de 34 años.

El cuarto árbitro levantó el cartelón con el dorsal 10 por error, mientras Neymar recibía atención médica en la banda por unas molestias en un gemelo.

Sin embargo, previamente, la comisión técnica del Santos había comunicado por escrito al cuerpo arbitral que el sustituido sería el argentino Gonzalo Escobar para dar entrada al delantero Robinho Jr.

Publicidad

Pero en vez de aparecer el dorsal 31 del lateral izquierdo, brilló en rojo el 10 de Neymar.

Cuando se enteró, 'Ney' se fue corriendo hacia el cuarto árbitro y hasta agarró el papel en el que el Santos había avisado del cambio y lo enseñó con rabia a las cámaras de televisión.

El partido se reanudó y Neymar siguió protestando y hasta fue amonestado por el árbitro.

Publicidad

Para entonces, el conjunto paulista perdía 0-3 en el Neo Química Arena de São Paulo. Breno Lopes anotó un doblete y el mediapunta portugués Josué marcó el tercero de penalti para el Coritiba. Todos en la primera mitad.

El Santos, además, terminó en inferioridad con la expulsión del extremo argentino Álvaro Barreal en el minuto 72. Con el pitido final, la afición santista abucheó a los suyos y Neymar se fue directo a los vestuarios.

Con esta derrota, el cuadro dirigido por Cuca roza la zona descenso con 18 puntos en 16 partidos, a falta del resto de resultados de la jornada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Neymar

Santos

Publicidad

Publicidad

Publicidad