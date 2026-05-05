Neymar, ofrecido a un gigante de Argentina en medio de tensiones en fútbol de Brasil

El nombre de Neymar volvió a sacudir el mercado sudamericano tras conocerse que el brasileño habría sido ofrecido a Boca Juniors, en medio de un contexto marcado por tensiones y conflictos dentro del fútbol de su país. La posibilidad, aunque llamativa, por ahora no parece avanzar dentro del club argentino.

Según reveló el periodista Juan José Buscalia en el programa Blog Deportivo, el delantero estuvo recientemente en Buenos Aires disputando la Copa Sudamericana con Santos FC frente a San Lorenzo. Durante esa visita, el equipo brasileño entrenó en Casa Amarilla, predio de Boca, donde Neymar fue recibido gratamente: posó con la camiseta del club y compartió con directivos, incluido el ídolo Juan Román Riquelme.

Blu Radio // Juan Román Riquelme // Foto: AFP

Sin embargo, lo relevante surgió después. De acuerdo con Buscalia, el jugador no fue buscado por Boca, sino que su nombre fue acercado por intermediarios. La razón estaría relacionada con las constantes fricciones que atraviesa en Brasil, lo que lo llevaría a considerar una salida como una opción saludable para su carrera.

En ese escenario, Argentina aparece como un destino atractivo para el atacante. Neymar tendría la intención de mantenerse cerca de su país y descartaría opciones más lejanas como Arabia Saudita, China o incluso un regreso a Europa. La posibilidad de vestir la camiseta de un club grande como Boca no le resultaría incómoda, según las versiones conocidas.



No obstante, la respuesta desde la dirigencia xeneize ha sido fría. Riquelme y su entorno consideran que el equipo ya cuenta con un plantel competitivo y completo, con aspiraciones firmes de pelear títulos internacionales. Por ahora, el nombre de Neymar no genera el suficiente interés como para alterar la planificación deportiva.

Además, dentro del club aún pesan antecedentes recientes en el manejo de figuras de alto costo, lo que influye en la cautela frente a este tipo de operaciones. Así, aunque el ofrecimiento existió, todo indica que el fichaje del brasileño por Boca, al menos en este momento, es una posibilidad lejana.