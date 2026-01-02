Neymar se reencuentra en Santos con este goleador de la selección de Brasil

El delantero Gabriel Barbosa "Gabigol" será compañero de Neymar en el Santos en la temporada 2026 del fútbol brasileño, cedido por el Cruzeiro, informaron este viernes dirigentes de ambos clubes.

Una vez que se realice los exámenes médicos de rutina para firmar contrato, Gabigol, de 29 años y quien tuvo su paso por la selección pentacampeona del mundo, abrirá una nueva etapa en el equipo en el que debutó.

"Gabriel está identificado con el club y demostró su deseo de regresar a casa", dijo a periodistas el presidente del Santos, Marcelo Teixeira, en el centro de entrenamiento del equipo, al confirmar la operación.

"Está concentrado, preparado y decidido a ayudar en un año que será muy desafiante, un año difícil, con muchas competiciones", agregó.



Gabigol en la rueda de prensa con la selección de Brasil Foto: AFP

El vicepresidente del Cruzeiro, Pedro Junio, confirmó igualmente la cesión por un año en una entrevista con radio Itatiaia.

"Va a ser un final feliz", expresó el directivo.

Gabigol, que se había sumado al Cruzeiro tras salir del Flamengo, club del que es ídolo, firmó seis goles y dos asistencias en el Brasileirão 2025.

El atacante buscaba un nuevo cambio de aires después de haber perdido terreno en el equipo de Belo Horizonte ante la explosión de Kaio Jorge, máximo anotador del campeonato brasileño en el año recién finalizado, con 21 tantos.

Se convierte ahora en el primer refuerzo confirmado del Santos, después de que el club cerrara el miércoles un acuerdo para la renovación del contrato de Neymar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Gabigol está entre los diez máximos artilleros históricos del Brasileirão, con 119 goles. La lista es encabezada por el mítico Roberto Dinamite, con 190 dianas.

Finalmente, vale recordar que Gabigol tiene cinco goles con la selección de mayores de Brasil tras haber disputado 18 partidos con la verdeamarela.