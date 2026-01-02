En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Neymar se reencuentra en Santos con este goleador de la selección de Brasil

Neymar se reencuentra en Santos con este goleador de la selección de Brasil

Es el primer refuerzo confirmado del Santos, después de que el club cerrara el miércoles un acuerdo para la renovación del contrato de Neymar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Neymar volvió a su casa: Santos
Neymar volvió a su casa: Santos
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad