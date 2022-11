El nobel pronazi Hamsun visita como marioneta el Festival de Teatro de Bogotá

Su figura se ha llevado al escenario en la obra "The Writer", un proyecto impulsado por la compañía noruega Jo Strømgren Kompani y la holandesa Ulrike Quade Company que utiliza tres marionetas de diferentes tamaños para representar en momentos claves de su vida a Hamsun, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920.



"La primera de las marionetas le representa con 30 años, cuando escribió la obra por la que se hizo famoso, 'Hambre'; otra marioneta que le muestra cuando ganó el nobel, con 60 años, y otra que es él cuando escribió lo que para mí es su obra maestra, cuando tenía 80 años", explicó en rueda de prensa Ulrike Quade, creadora del espectáculo.



Quade, que tiene orígenes alemanes, considera que "The Writer" es una "oportunidad para repensar la historia" reciente de Europa con un sistema, el de las marionetas, que tradicionalmente ha sido utilizado "para decir cosas que los actores no pueden decir en publico".



Sus títeres "con alma", que van desde el "tamaño pequeño" a los "ocho metros de altura", se apoyan en esta ventaja narrativa para abordar la historia de Hamsun, una figura que aún genera una enorme controversia entre los noruegos, que mantiene con él una relación "amor-odio".



"El debate nacional sobre Hamsun continúa. Hay especialistas en él que leen cada palabra de cada artículo que escribió buscando alguna parte en la que diga que lo siente o que se equivocó, y no han encontrado nada", apunta la dramaturga.



Con este espectáculo, sin embargo, no se busca hacer un juicio de valor, sino que cada persona decida qué opinión le merece el nobel, quien al finalizar la II Guerra Mundial aseguró desconocer lo que los nazis hacían pero nunca condenó el Holocausto.



Por eso, "The Writer" expone a Hamsun como figura política, pero también como ser humano en esos tres momentos clave de su vida, algo que permite al espectador "entender el comportamiento humano" del escritor, cuyas marionetas son manejadas por Quade, quien también les da su voz.



"Luego depende de la audiencia tener una opinión sobre él, lo que esta bien o mal y cómo deberíamos actuar en nuestro tiempo", agrega la autora.



La obra, muy "física", en palabras de la dramaturga, utiliza como única licencia tecnológica efectos para modular su voz, dejando el resto a la platea.



El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), que tiene a México como país invitado de honor, comenzó su programación el pasado viernes y se extenderá hasta el 27 de marzo.