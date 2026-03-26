El plan premium para ver a Colombia vs. Portugal con todo pago

El próximo 27 de junio de 2026, el país se detendrá para presenciar el duelo entre Colombia y Portugal, un encuentro que evoca la grandeza de nuestras figuras frente a la élite europea.

El país se unirá bajo un mensaje de reconciliación y esperanza, transformando la tribuna en un escenario de unión familiar. Esta vez, la narrativa no se centra solo en el resultado, sino en la capacidad de los colombianos para pasar la página y reencontrarse alrededor de la pelota.

En este contexto de fervor deportivo, los aficionados han empezado a movilizarse para expresar su apoyo a través de mensajes que trascienden las fronteras. La iniciativa busca que las voces de miles de hinchas se conviertan en un símbolo colectivo, similar a los tradicionales tifos, enviando una declaración de identidad y comunidad desde Colombia hacia los estadios de Estados Unidos.

Dentro de este movimiento de apoyo, la marca Buchanan’s habilitó una plataforma para que los seguidores participen por un plan exclusivo para disfrutar del partido.



Los interesados deben ingresar a la landing page oficial y registrar un mensaje de apoyo de máximo 55 caracteres. Al completar el registro, el sistema genera un código único que permite invitar a otros participantes; quien logre la mayor cantidad de referidos efectivos será el ganador.Es importante destacar que el concurso es válido para mayores de edad domiciliados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otras, y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

Colombia vs. Portugal en el Mundial // Fotos: AFP

Beneficios del premio para el partido del 27 de junio

El ganador y nueve acompañantes recibirán una atención de primer nivel en su hogar para el día del encuentro frente a los lusos. El premio, operado por Diageo, incluye los siguientes servicios y productos:

