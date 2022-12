Es lógico buscar un nuevo lugar para vivir: posible viajero sin regreso a Marte

Mars One, la primera misión tripulada a Marte que pretende crear una colonia con 24 astronautas y que podría contar con cuatro hispanos de EE.UU.

Publicidad

La mexicana Yari Rodríguez, la boliviana Zaskia Elena Andrea y los españoles Pablo Martínez y Ángel Jane son los únicos hispanohablantes que se han colado entre los 100 finalistas, tras sobrevivir a un proceso eliminatorio con más de 200.000 aspirantes para sumarse a este proyecto.

Este último, el español Ángel Jane, contó en entrevista con Mundo BLU sus motivos para querer irse a vivir a Marte.

Publicidad

“La especie humana llegó a un nivel tecnológico y humano que hasta muchos científicos dicen que es necesario buscar un nuevo mundo. Por varios motivos es lógico pensar en buscar un nuevo lugar para vivir”, explicó Jane.

Publicidad

Por otro lado, contó a Mundo BLU sobre su situación familiar, teniendo en cuenta que es un viaje sin regreso.

“Mi señora desde algún punto de vista está deseando que el proyecto no siga adelante, era broma… ella sabe que es mi ilusión que, yo siempre he querido volar, he querido ver las estrellas, entonces sería egoísta”, manifestó.

Publicidad

En la recta final del proceso de selección, los finalistas pasarán exámenes físicos, psicológicos y pruebas de aislamiento y afinidad social, para determinar quién podría aguantar mejor las condiciones y temperaturas extremas de Marte, que oscilan entre 20 y menos 153 grados centígrados.

Publicidad

Para financiar el costoso proyecto, cuyo presupuesto asciende a unos 6.000 millones de dólares, la organización con sede en Holanda Mars One, propulsores de la iniciativa, televisarán las pruebas de selección por medio de un "reality TV", entre otras acciones.

La envergadura de esta apuesta, que implica miles de millones de dólares de inversión privada, ha llevado a muchos a expresar su descrédito sobre el éxito del proyecto, que pretende llevar su primer equipo de astronautas a Marte en 2025, tras años de entrenamiento y siete meses de viaje espacial.

Publicidad

Controversias al margen, y a pesar de que de acuerdo al proyecto planteado ninguno de los tripulantes regresaría a la Tierra, para los intrépidos aspirantes a colonizadores marcianos, vivir en un planeta inhóspito es una oportunidad que no quieren dejar pasar.

Publicidad

A pesar de que la organización no ha confirmado una fecha para la selección final de los 24 tripulantes, a falta de cerrar acuerdos con canales de televisión para la emisión del programa, se espera que se dé a conocer la lista final hacia fines de este año.

Con EFE