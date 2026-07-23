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Es más caro el fichaje de Joel Canchimbo que de James Rodríguez tras Mundial, según TransferMarkt

El pésimo Mundial que disputó el '10' hizo que su valoración cayera y quedara al mismo precio que varios futbolistas de la Liga BetPlay, incluso, por debajo de nombres como Canchimbo o Morelos.

Joel Canchimbo y James Rodríguez.jpg
Joel Canchimbo y James Rodríguez
Fotos: FIFA / AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Lamentablemente el Mundial de la FIFA 2026 no fue el mejor de la carrera de James Rodríguez. Tema que no solo se vio reflejado en las estadísticas finales obtuvo, sino, además en el mal nivel que mostró y dejó un sinsabor en muchos hinchas que terminaron afectando su valoración en el mercado internacional.

Pero esto, según portales expertos como TransferMarkt, también afecto el panorama económico en cuanto a su valor de fichaje y que, lamentablemente, cayó y quedó sobre un precio regular de un futbolista de la Liga BetPlay, estando en el puesto 99 de precios de jugadores colombianos.

James Rodríguez
James Rodríguez
Foto: AFP

El cucuteño ahora, según el portal, quedó en un precio de 1.5 millones de euros en el mercado por debajo de futbolistas, por ejemplo como:

  • Juan Rengifo, de Atlético Nacional (5 millones de euros).
  • Yeison Guzmán, del América de Cali (2,5 millones);
  • Cristian Arango, de Atlético Nacional (2,5 millones).
  • Joel Canchimbo, de Junior (2 millones).
  • Josen Escobar, de América (2 millones).
  • Emerson Batalla, de Atlético Bucaramanga (2 millones).
  • Alfredo Morelos, de Atlético Nacional (2 millones).
  • Stiven Barreiro, de Millonarios (1,8 millones).
  • Halam Loboa, de Independiente Medellín (1,8 millones).
  • Jorman Campuzano, de Atlético Nacional (1,8 millones).

Aunque el valor de mercado no determina por sí solo el nivel futbolístico de un jugador, sí es un indicador utilizado por clubes, agentes y analistas para medir el presente de los futbolistas. En el caso de James Rodríguez, la caída representa uno de los momentos de menor valoración económica de su carrera profesional, muy lejos de las cifras que alcanzó durante su paso por el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Ahora, el colombiano tendrá el reto de recuperar protagonismo cuando vuelva a conseguir club y volver a elevar su cotización con buenas actuaciones tras un Mundial sin buen ritmo de competencia.

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