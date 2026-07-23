"Dai Dai" de Shakira sigue rompiendo récords mundiales: cifras son impresionantes

Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más importantes del mundo. La barranquillera, considerada por muchos como la "Reina de los mundiales", continúa haciendo historia con "Dai Dai", su más reciente sencillo, luego de presentarlo en la edición inaugural del espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA, que alcanzó una audiencia de 2.000 millones de personas.

La impresionantes cifras de Shakira

El éxito del tema se refleja en cifras históricas. "Dai Dai" se mantuvo 17 días consecutivos en el primer lugar del chart global de Spotify, convirtiéndose en la canción de una artista femenina que más tiempo ha liderado la plataforma en 2026. Además, alcanzó el número uno en Apple Music Global, lideró simultáneamente los listados Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., y se convirtió en la primera canción en encabezar el nuevo Global Music Videos Chart de Spotify.

El videoclip también rompió marcas al permanecer ocho semanas consecutivas como el más visto en YouTube, superando los 500 millones de reproducciones. Asimismo, Shakira se convirtió en la primera artista en alcanzar simultáneamente el número uno de Spotify con canciones en inglés y en español, además de ocupar actualmente el quinto lugar entre los artistas más escuchados del mundo, la posición más alta lograda por una artista latina.

Shakira y su nueva canción 'Dai Dai' Foto: captura de video

La más escuchada en varios países

El sencillo ha ingresado a los rankings de 68 países y alcanzó el primer lugar en 12 mercados, entre ellos Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Bélgica, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. También rompió el récord de más entradas diarias al chart de Spotify para una canción de un artista latino.



Mientras celebra estos logros, Shakira culmina la etapa estadounidense de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira más taquillera del mundo en 2025, según Billboard Boxscore, antes de iniciar en septiembre su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid, donde continuará llevando su música a miles de fanáticos.